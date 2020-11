Caroline Lucas en tête de la liste des heures des femmes de BBC Radio 4, qui marque les contributions à l’environnement

Caroline Lucas, la députée du Parti vert, a été en tête de la liste des heures de la femme de Radio 4, soulignant les contributions positives des femmes à l’environnement et à la durabilité.Lucas a été suivie par l’avocate environnementale Farhana Yamin, décrite par les juges comme une «centrale électrique pour la justice climatique». Rosamund Kissi-Debrah, dont la fille Ella a souffert d’une crise d’asthme mortelle, soupçonnée d’être liée à la pollution de l’air, était la suivante.Non Carrie Symonds Si seulement le gouvernement agissait de la même manière contre les crises climatique et naturelle urgence comme sur Covid. Net zéro d’ici 2050, c’est comme composer le 999 et demander aux pompiers de venir dans 30 ans Nous devons agir maintenant comme si notre maison était en feu, car c’est # whpowerlistMe sur @BBCWomansHour pic.twitter.com/NGZAohtLRa— Caroline Lucas (@CarolineLucas) Cependant, il n’y avait pas de place dans le top 30 pour Carrie Symonds, partenaire du premier ministre et conseillère d’un organisme de bienfaisance pour la conservation des océans, qui aurait usé de son influence pour placer les préoccupations environnementales en tête des priorités du gouvernement. La liste complète telle que révélée lors de Woman’s Hour Caroline Lucas (députée) Farhana Yamin (avocate en environnement) Rosamund Kissi-Debrah (militante pour l’air pur) Mya-Rose Craig (Birder et environnementaliste) Sophie Howe (commissaire aux générations futures pour le Pays de Galles) Ella Daish (Militante pour la période sans plastique) Joanna Haigh (physicienne et chercheuse sur le changement climatique) Rebecca Speight (PDG de la RSPB) Minette Batters (présidente du National Farmers Union) Carolyn Cobbold (co-fondatrice du Manhood Peninsula Partnership) Gail Bradbrook (Co -fondatrice de Extinction Rebellion) Judy Ling Wong (présidente d’honneur, Black Environment Network) Franny Armstrong (réalisatrice de films) Brenda Boardman (chercheuse en efficacité énergétique domestique) Diane Gilpin (PDG de Smart Green Shipping) Caroline Mason (PDG de la Fondation Esmee Fairbairn) Miranda Lowe (conservatrice au Natural History Museum) Zarina Ahmad (formatrice au changement climatique au CEMVO en Écosse) Holly Gillibrand (jeune militante pour le climat) Amanda Absalom-Lowe (Pembrokeshire Care, Share and Gi ve) Catherine Howarth (PDG de ShareAction) Rebecca Willis (Expert Lead to Climate Assembly UK) Kate Humble (Animatrice TV sur la faune) Fiona Harvey (Journaliste environnementale) Judith Webb (Écologiste bénévole et conservationniste) Yvonne Witter (Présidente du Peak District Mosaic Club ) Mikaela Loach (influenceuse pour la justice climatique et podcasteur) Safia Minney (fondatrice de People Tree) Mandi Roberts (bénévole Hedgehog Rescue) Christine Grosart (Ghost Fishing UK) La liste présente la militante de la période sans plastique, Ella Daish, qui demande que les produits sanitaires soient biodégradable, jeune ornithologue et écologiste Mya-Rose Craig, également connue sous le nom de Birdgirl, et Rebecca Speight, directrice générale de l’organisation caritative pour les oiseaux la RSPB. « Femmes remarquables » Karen Dalziel, rédactrice en chef de Woman’s Hour, a déclaré que la liste présentait « des femmes remarquables du monde entier Le Royaume-Uni a fait de la protection de notre planète sa priorité personnelle ». Elle a déclaré:« Ce sont les décideurs, les innovateurs, les communicateurs, les militants et les bénévoles qui ont fait le choix conscient de se soucier pour notre environnement et trouver des modes de vie plus durables. Lire la suite Rencontrez l’artiste créant un musée pour les sacs en plastique, y compris du mariage du prince Charles et de Diana en 1981 ‘Dédicace et détermination’ «Cependant, ce n’est pas seulement le travail qu’ils font qui les distingue, c’est l’ampleur de leur passion, leur dévouement et la détermination à amener une charge durable qui est si inspirante. »Les juges ont salué Lucas comme« la politicienne de notre génération qui utilise presque uniquement la logique environnementale pour prendre ses décisions »et qui« n’a pas peur de demander des comptes au pouvoir ». , Gail Bradbrook, co-fondatrice de la campagne controversée sur le climat Extinction Rebellion a été sélectionnée, ainsi que la présentatrice de télévision sur la faune Kate Humble et Mandi Roberts, une bénévole pour le sauvetage des hérissons.Woman’s Hour Power List: Our Planet Top 10Caroline Lucas (seule députée du Parti Vert) Les juges ont déclaré: «elle est capable d’expliquer les preuves scientifiques en termes clairs et percutants, est créative sur les politiques et très vivante aux idées, intrépide dans la tenue de comptes et a une expérience sans précédent. rience. Alors que la double crise de la nature et du climat devient de plus en plus immédiate, son influence, son expertise et son expérience devraient voir son influence déjà considérable continuer à croître. »Farhana Yamin (avocate en environnement)« Une puissance pour la justice climatique. Elle a eu une énorme influence à tous les niveaux – des négociations internationales sur le climat et de la représentation de petites nations insulaires en tant qu’avocate en environnement, à la galvanisation de l’action communautaire ici au Royaume-Uni. »Rosamund Kissi-Debrah (militante pour l’air pur) Choisie« pour l’extraordinaire trajectoire de sa campagne depuis la perte tragique de sa fille Ella, décédée en 2013 des suites directes de la pollution atmosphérique. Elle a utilisé son énergie et son pouvoir en tant que militante passionnée de la base pour mener la lutte pour un air plus pur de la communauté locale jusqu’à l’Organisation mondiale de la santé, où elle travaille sans relâche pour améliorer l’air pour nous tous. »Mya-Rose Craig (ornithologue et écologiste) «Connue sous le nom de« Birdgirl », à 9 ans, elle a contribué à un documentaire de la BBC Four, à l’âge de 12 ans, elle écrivait une chronique sur l’observation des oiseaux, et à seulement 18 ans, elle travaille sur son deuxième livre. De nationalité britannique et bangladaise, Mya-Rose est également la fondatrice de Black2Nature, une campagne qui vise à faire entrer les enfants issus de minorités ethniques dans le monde naturel.Sophie Howe (commissaire des générations futures pour le Pays de Galles) «Le premier commissaire des générations futures au monde – un rôle ce qui l’oblige à demander des comptes au gouvernement et aux organes gallois au nom des personnes qui ne sont pas encore nées. Elle a déjà fait une différence en ce qui concerne l’utilisation des terres et la façon dont les programmes de transport sont développés. Si le vrai changement vient en remettant en question le statu quo, alors Sophie n’a pas peur de le faire – et elle est passionnée de laisser le monde meilleur qu’elle ne l’a trouvé. »Ella Daish (militante de la période sans plastique) a fait campagne pour éliminer tout le plastique des produits menstruels depuis 2018, après avoir remarqué la quantité de plastique à usage unique dans les rues pendant les quarts de travail de ses postiers. «Sa campagne primée pour mettre fin au plastique de la période a eu d’énormes résultats en peu de temps, les principaux supermarchés et détaillants retirant les applicateurs en plastique de leurs tampons de marque propre et lançant des options écologiques à la place» Joanna Haigh (physicienne et chercheuse sur le changement climatique ) «Décrite comme une championne de la collaboration et une collègue inspirante, Joanna Haigh a pu utiliser sa position et ses connaissances pour influencer les gens au pouvoir.» En utilisant les données des satellites et la modélisation, elle a montré que les variations de l’activité du Soleil ne pouvaient pas être le moteur des tendances du réchauffement climatique.Rebecca Speight (PDG de la RSPB) «Sous la direction de Beccy, l’organisation partage ses intentions de fournir une conservation à plus grande échelle grâce à la collaboration, en indiquant clairement que l’environnementalisme doit être inclusif et généralisé. »Minette Batters (Présidente du National Farmers Union) Première femme présidente du National Farmers Union en 110 ans d’existence, Minette Betters est la personne la plus influente en Grande-Bretagne agriculture. L’industrie est responsable de dix pour cent des émissions de gaz à effet de serre du Royaume-Uni, mais sous la direction de Minette, la NFU promet que l’agriculture sera nette zéro d’ici 2040.Carolyn Cobbold (co-fondatrice du Manhood Peninsula Partnership) «a littéralement changé la forme de la défense côtière au Royaume-Uni. Elle a formé le Manhood Peninsula Partnership, et le groupe a été chargé de garantir le financement, ce qui a abouti à «Medmerry» dans le West Sussex. Il s’agit du plus grand projet de réalignement côtier en Europe et protège 300 hectares d’habitats importants et riches en biodiversité. »

