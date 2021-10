Carnival Row saison 2 : date de sortie, intrigue, casting et nouveaux détails

Créée par René Echevarria et Travis Beacham, la série fantastique d’Amazon Prime Video, Carnival Row, suit Vignette Stonemoss, une fae qui s’échappe de sa patrie déchirée par la guerre d’Anoun vers la République de Burgue. Vignette parvient à rassembler un groupe de réfugiés pour s’échapper avec elle mais ne parvient pas à compléter la flotte. Rencontré par une tempête hivernale, le navire fait naufrage, mais Vignette parvient à s’échapper alors qu’elle s’échoue sur le rivage. La série progresse dans la vie de Vignette à Burgue, alors qu’elle rencontre son amant Philo, qu’elle croyait mort à la guerre. La série est basée sur un scénario de film écrit par Travis Beacham, intitulé “A Killing on Carnival Row”.

Sortie à l’origine en août 2019, Carnival Row a été saluée pour sa conception de production captivante et ses effets visuels, mais a été critiqué pour la superficialité du récit et le fondement mythologique. Pourtant, l’aspiration de la série à mélanger les éléments de genre fantastique avec un commentaire politique a été bien accueillie, augmentant la curiosité pour l’avenir de Vignette et Philo. Alors que le deuxième volet se prépare pour les écrans, voici tout ce que vous devez savoir !

Date de sortie de la saison 2 de Carnival Row

La saison de Carnival Crow est sortie dans son intégralité le 30 août 2019 sur Amazon Prime Video. La première saison comprend huit épisodes d’une durée de 50 à 67 minutes chacun.

En ce qui concerne la deuxième saison, voici ce que nous savons. Le 27 juillet 2019, Amazon a annoncé la saison 2 de Carnival Row, avant même la sortie de la première saison. Le tournage de la deuxième saison a commencé le 11 novembre 2019, en République tchèque, mais a été interrompu par la pandémie de COVID-19 en mars 2020. L’équipe a dû retarder le tournage pendant un certain temps mais a poursuivi le tournage après une pause.

Le tournage a repris en mai 2021 à Prague pour tourner les scènes restantes avec Orlando Bloom (Philo). Enfin, le tournage s’est terminé le 16 septembre 2021. Pour la saison 2, Erik Oleson a pris le relais en tant que showrunner alors que Marc Guggenheim s’est engagé dans divers autres projets. Le co-créateur Travis Beacham a également quitté la série en raison de différences créatives. Compte tenu de ces changements et du vaste calendrier de post-production, la série pourrait exiger plus de patience de ses fans. Par conséquent, nous nous attendons à ce que la saison 2 de Carnival Row sorte dans le courant du deuxième trimestre 2022.

A peek behind the scenes to celebrate our last day of production on Season 2 of #CarnivalRow! ✨ pic.twitter.com/kTrIqxm0YM — Carnival Row (@CarnivalRow) September 16, 2021

Casting de la saison 2 de Carnival Row

La saison 2 de Carnival Row verra le retour de la distribution principale, qui comprend Cara Delevingne (Vignette Stonemoss), Orlando Bloom (Rycroft Philostrate AKA Philo), Tamzin Merchant (Imogen Spurnrose) et David Gyasi (Agreus Astrayon). Karla Crome (Tourmaline Larou), Simon McBurney (Runyon Millworthy), Andrew Gower (Ezra Spurnrose), Caroline Ford (Sophie Longerbane) et Arty Froushan (Jonah Breakspear) pourraient également revenir pour la deuxième saison.

Les omissions notables dans le casting de la saison 2 sont Jared Harris (Absalom Breakspear) et Indira Varma (Piety Breakspear), car les personnages respectifs sont tués au cours de la première saison. Jamie Harris, qui incarne le rôle récurrent du sergent Dombey, est promu au casting principal de la saison 2.

Intrigue de la saison 2 de Carnival Row

La finale de la saison 1 se termine par une confrontation épique alors que Philo et Vignette percer le mystère derrière les meurtres qui se produisent à Burgue. Philo se rend compte que ces meurtres ont eu lieu sous le commandement de Piety Breakspear, qui croyait en la prophétie selon laquelle Philo deviendrait de grands pouvoirs. L’envieux Piety, qui a créé le monstre Dark Asher, commande les meurtres qui se sont produits plus tôt dans la saison, y compris celui de la mère de Philo. Absalom, qui essaie de convaincre Piety que Philo ne grandirait pas alors qu’une menace est tuée par elle. Philo, en réalisant la vérité, bat le Dark Asher. Pendant ce temps, Vignette tue Piety pour ramener Carnival Row à la normale.

La saison 2 de Carnival Row commencera par l’acceptation par Philo de son identité fae pour rejoindre Vignette et son groupe. La saison continuera à explorer les conflits et la ségrégation entre les faes et les humains, qui pourraient même devenir un soulèvement. Ce sera l’occasion pour Philo de réfléchir à son identité mi-fae, mi-humaine pour choisir ses alliés et son camp.

Dans une interview accordée à EW en août 2019, l’ancien showrunner Marc Guggenheim a parlé de ses plans pour la saison 2 en ce qui concerne la crise d’identité de Philo.

« Le truc pour Philo, c’est que, malheureusement, ce n’est pas aussi simple que lui d’accepter le fait qu’il est un fae. Pour le fae, il n’est pas vraiment un fae. C’est un sang-mêlé. Donc, il est fondamentalement un homme sans pays. Vous savez, il n’est pas assez humain pour les humains, mais il n’est pas assez fae pour les fae. Il existe en quelque sorte dans ce genre de statut Twilight Zone. C’est donc une autre chose avec laquelle il luttera dans la saison 2 », a-t-il déclaré.

Le deuxième volet verra également les défis et les changements rencontrés par Philo et Vignette dans leur relation, car tous deux se battront dans des situations difficiles pour leur survie. Alors qu’Imogen et Agreus naviguent vers des terres lointaines, la saison explorera également leur histoire et les aventures qu’ils vivent dans de nouveaux mondes. La relation énigmatique de Jonah et Sophie pourrait également voir des changements inattendus dans la deuxième saison.

En attendant la sortie de la saison 2 de Carnival Row, vous pouvez toujours voir ou revoir la première saison en streaming sur Amazon Prime Video.