Carmen Lomana avoue pour quel parti politique elle vote presque toujours

La querelle monumentale entre Jorge Javier Vázquez et Belén Esteban pour la gestion du gouvernement dans la crise des coronavirus continue de flirter dans les médias. La dernière à se prononcer sur cette question a été Carmen Lomana. La célébrité a voulu répondre au commentaire que le Catalan a fait en direct après le discours énergique de La Princesse du Peuple dans ‘Saturday deluxe’. Cela n’a pas hésité à affirmer que ses propos étaient clairement orientés vers la droite politique depuis l’ancien président de la Communauté de Madrid Cristina Fuentes et Lomana elle-même avaient applaudi leur allégation.

Carmen Lomana

Ce dernier voulait se mouiller à ce sujet dans ‘La Hora Lomana’, la section qui anime le programme «Fin de Semana de COPE» animé par la journaliste Cristina López Schlichting. Elle l’a fait en répondant à une question d’un auditeur intéressé par les propos de Vázquez à son sujet: « Ma question s’adresse à Carmen Lomana, j’aimerais savoir que pensez-vous que Jorge Javier Vázquez, dans certains Save me, a dit en riant que Carmen Lomana est du PPAprès un premier silence, la célébrité n’a pas hésité à se mouiller, défendant que Vázquez avec ces mots « soit dans sa ligne, c’est normal ».

« Voyez ce que le reste d’entre nous pourrait rire quand il tombe au sol et dit que c’est une chaîne de ‘rouges et de tapettes' », Lomana a suivi, se référant à la grande colère que Vázquez et Antonio Montero ont menée, pour les idéaux d’extrême droite que ce dernier défendait. Mais la chose ne s’est pas arrêtée là, et c’est qu’il a été très ennuyeux que Vázquez et beaucoup d’autres l’associent automatiquement au Parti populaire. « Laissez-le dire ce qu’il veut, cela ne m’affecte pas. Pour commencer, Il ne sait pas pour qui je vote, en supposant que je vote pour le PPC’est mon problème et je suis heureux « , a-t-il déclaré en premier, quelques secondes plus tard pour reconnaître qu’il est en effet un électeur régulier du parti que Pablo Casado dirige aujourd’hui. » Je vote pour celui qui convient à mon pays dans chaque pays à chaque instant, et qui je veux. Je ne suis pas sectaire non plus, si un parti le fait très bien. Mais allez, c’est normalement vrai que je vote pour le PP« , a-t-il condamné.

Éloge de Pedro Sánchez par Lomana

Pendant tout le confinement nous avons vu un Lomana particulièrement difficile contre Pedro Sánchez et toute son équipe pour leur gestion du coronavirus. Un point de vue qui a changé il y a quelques semaines à peine, quand on pouvait lire un message inattendu sur son profil Twitter officiel: « Je dois être heureux et féliciter Pedro Sánchez pour la nouvelle attitude. Cela doit être la voie pour le bien et la stabilité de l’Espagne », a écrit ceci après que Sánchez a affirmé qu’il était disposé à être d’accord avec le Parti populaire sur les questions économiques, sanitaires et sociales; après avoir également approché des citoyens. Deux mouvements des socialistes qu’il semble que Lomana a particulièrement appréciés, comme en témoignent leurs profils sociaux.