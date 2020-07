Carmen Borrego sera María Teresa Campos dans le biopic de Cristina La Veneno

Après avoir paralysé son tournage à cause de la crise des coronavirus, ‘Venom’ a repris ce lundi 6 juillet, l’enregistrement des séquences et chapitres restants pour terminer sa première et unique saison. Après la première des deux premiers épisodes dans Atresplayer Premium, la plate-forme a dû arrêter ses émissions car elle n’avait plus d’épisodes entièrement terminés, car tous avaient des séquences en attente de tournage.

Carmen Borrego

Comme cela s’est produit dans les deux premiers chapitres, le bloc final sera rempli de personnages épisodiques et de collaborations spéciales. Comme Rocco Steinhäuser a avancé dans le programme radio « Versió RAC1 », Carmen Borrego fera un caméo dans la série ‘Veneno’. Mais ce ne sera pas une participation, car va entrer dans la peau de sa mère, María Teresa Campos, car il a pu connaître exclusivement FormulaTV.

Il y a quelques semaines, María Teresa Campos elle-même a été tentée par Javier Calvo et Javier Ambrossi lorsqu’ils ont participé à leur chaîne YouTube. « Nous voulons que vous vous fassiez en 1996, mais je ne sais pas comment cela se passera pour nous », a commenté Ambrossi. « Eh bien, mets juste les cheveux avec melenita, frange et costume de veste beige, » répondit Calvo. Enfin, sa plus jeune fille sera chargée d’interpréter le journaliste au stade « Jour par jour ». Bien qu’il ne soit pas exclu que la présentatrice puisse s’interpréter à un stade plus mature.

Les champs

Ce n’est pas la première fois que le monde des Javis croise les Champs. Terelu Campos a signé pour la troisième saison de «Paquita Salas» pour donner vie à Bárbara Valiente, le patron particulier de Magüi (Belén Cuesta). Et si une quatrième saison de fiction Netflix se produit, les réalisateurs veulent que María Teresa Campos incarne la mère de Valiente.