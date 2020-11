Carlo Ancelotti rend son verdict à propos de Leeds – .

Photo de Sebastian Frej / MB Media / Getty Images

Le patron d’Everton, Carlo Ancelotti, s’attend à un « match ouvert » avec Leeds United de Marcelo Bielsa demain.

Deux des entraîneurs les plus expérimentés et les plus respectés de la Premier League s’affrontent à Goodison Park alors qu’Everton cherche à occuper la troisième place du classement de la Premier League et à un point derrière les co-leaders Spurs et Liverpool.

Mais la victoire est tout sauf une fatalité parce que Leeds, jusqu’à présent, a été très imprévisible.

La formation de Bielsa a marqué 14 buts et en a encaissé 17 à son retour en Premier League après 16 ans d’absence.

Une chose est sûre, si les Toffees remportent trois points, ils devront courir car s’il y a un domaine où Leeds excelle, c’est la forme physique.

Voici le verdict d’Ancelotti sur le jeu:

Il a déclaré au site Web d’Everton: «Leeds est une équipe dynamique. Ce sera un match ouvert, je pense, avec beaucoup d’intensité.

«Toutes les équipes de Marcelo Bielsa sont comme Leeds, elles gardent une intensité élevée avec et sans le ballon et nous nous attendons à ce genre de match.

Vous ne reviendriez vraiment pas contre la victoire de Leeds.

Toute équipe qui peut marquer trois buts à Anfield et maintenir Manchester City et Arsenal à un point à Elland Road doit absolument être respectée et Ancelotti – qui a déjà affronté Bielsa – saura que son équipe devra très bien jouer pour gagner. .

