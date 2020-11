Cardi B annule le divorce

2020-11-02 20:00:09

Cardi B a officiellement annulé son divorce avec Offset.

Le hitmaker « Bodak Yellow » a demandé le divorce du rappeur Migos en septembre, mais elle a maintenant décidé de rester avec lui et a déposé de nouveaux documents indiquant son intention d’annuler leur divorce actuel.

Cependant, ces papiers ont été déposés « sans préjudice », ce qui signifie qu’elle peut à nouveau demander le divorce à l’avenir, rapporte TMZ.

Cela vient après que Cardi ait fustigé les critiques des médias sociaux après s’être réconcilié avec Offset.

La rappeuse de « I Like It » a riposté aux fans qui ont critiqué sa décision de se remettre avec son mari.

Elle a écrit sur le site de micro-blogging: « Les utilisateurs de Twitter disent: » Cardi, vous êtes dans une relation mentalement abusive. Oh mon Dieu. Nous devons vous sauver. » Et je dis: « D’accord, mais est-ce que je peux le baiser aujourd’hui? Parce que j’ai besoin d’avoir des relations sexuelles. » Je n’aime pas ça. J’ai 28 ans et ma tête n’est pas grosse. En fait, ça l’est, mais pas avec un lacet. Le f ***. (Sic) »

Et des sources ont affirmé que Cardi et Offset étaient «l’un sur l’autre» pendant la fête d’anniversaire du hitmaker «Bodak Yellow».

Une source a déclaré: « Cardi et Offset se sont réunis pour sa fête d’anniversaire hier soir et ont agi comme s’ils étaient de retour ensemble. Ils étaient tous ensemble toute la nuit et s’amusaient beaucoup. Ils étaient très amoureux l’un de l’autre et il semblait comme s’ils étaient en bons termes. Cardi était de bonne humeur et tellement heureuse. Il n’y avait pas de drame et c’était un super groupe de ses amis les plus proches.

Et Offset a encore alimenté les rumeurs de réconciliation lorsqu’il s’est rendu sur Instagram pour dire au monde entier qu’il était «chanceux» de connaître Cardi.

À côté d’une photo de lui-même et de Cardi, Offset a écrit sur le site de partage d’images: « JOYEUX ANNIVERSAIRE @iamcardib vous êtes une femme incroyable, vous la meilleure! Kulture et moi sommes fiers de vous !!! dors tout de suite, puis tu as réveillé le monde! Merci d’être à 1000% toutes les minutes Je savais que tu le vivais profiter de continuer à baiser J’ai de la chance.

