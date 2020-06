Carapac mené par femelle change le monde de l’emballage sans plastique

Carapac s’est envolé dans l’océan pour trouver une solution au problème plastique toujours croissant. Qu’ont-ils trouvé? Le plastique de crevettes, une technologie de rupture rapide de pointe qui n’est pas encore commercialisée.

La PDG Kimberly Bolton et les cofondateurs Michelle et Jared ont remporté le programme Inventing the Future de l’Université de Sydney en 2018, axé sur la recherche de solutions pratiques et durables pour un monde meilleur. Le programme leur a permis de transformer leur idée en entreprise et de plonger dans le monde des startups de technologies agricoles, dans le but de «changer le monde de l’emballage».

Kimberly dirige son entreprise sous le mantra « Faites le bien à chaque étape », à travers les opérations commerciales, le leadership et l’engagement communautaire. Elle donne désormais à toute son équipe féminine le pouvoir de prendre des initiatives, de remettre en question la norme et d’apporter tout et n’importe quoi à la table. Cela comprend la recherche de fournisseurs partageant les mêmes idées qui adoptent des pratiques commerciales durables, la recherche de moyens de réduire leur consommation d’énergie et d’eau pendant la production, le partenariat avec des groupes de défense des océans ou l’organisation d’un nettoyage local des plages pour aider à passer le mot.

Le plastique met des milliers d’années à se décomposer, se dégradant en microplastiques de plus en plus petits qui s’infiltrent dans nos écosystèmes. Les humains, les animaux, les océans, les récifs coralliens, les forêts et des environnements entiers sont affectés par cette pollution. D’année en année, nous fabriquons plus de plastique, mais à l’échelle mondiale, seulement 16% sont recyclés et ce pourcentage est en baisse. Carapac a remarqué des thèmes communs parmi les alternatives biodégradables actuellement disponibles, notamment les suivantes: temps de panne jusqu’à cinq ans, compostable industriellement au mieux, matériaux à base de maïs / amidon utilisant des cultures commerciales à haut rendement.

Les coquilles de crustacés ont le potentiel d’être des biopolymères, mais il y a eu peu de tentatives antérieures pour libérer ce potentiel. Bien que ces coquilles soient riches en nutriments, antifongiques, antibactériennes et non nocives dans les océans, elles sont toujours principalement gaspillées. En fait, 8,1 millions de tonnes de ces déchets sont produits annuellement, la majorité allant dans des décharges. Carapac a développé une alternative d’emballage flexible à base de déchets de crustacés qui se décompose en 90 jours (en quelques heures dans l’océan) et prolonge la durée de conservation des produits frais en raison de ses propriétés antifongiques. Le matériau d’emballage flexible a la résistance et la durabilité du plastique synthétique, sans les inconvénients environnementaux. À la fin de sa durée de vie, le matériau peut être planté directement dans le sol, agissant comme un engrais azoté à libération lente.

Pour être vraiment durable aujourd’hui, il faut des efforts et une quantité considérable de connaissances de l’industrie. Le «greenwashing» est un phénomène courant, où les entreprises ou les produits utilisent certaines images et terminologie pour rendre leurs produits et services plus respectueux de l’environnement qu’ils ne le sont. Faire le bon choix devrait être facile, c’est pourquoi Carapac a créé une option d’emballage fiable, pratique et sans culpabilité. Carapac est une entreprise de résolution de déchets exploitant le monde naturel avec la technologie disponible pour forcer le plastique à sortir des magasins et faire notre part pour lutter contre la crise du plastique.