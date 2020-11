Caractéristiques intérieures et extérieures de Nissan Magnite sur chaque variante répertoriée!

Le Nissan Magnite sera disponible en cinq variantes – XE, XL, XV, XV Premium et XV Premium (O) – et voici toutes les fonctionnalités que vous obtiendrez avec chaque variante. Les variantes inférieures sont assez simples tandis que les variantes haut de gamme sont généreusement chargées.

Le Nissan Magnite sera bientôt le dernier venu dans l’espace des SUV sous-compacts en constante expansion. Nissan a présenté un aperçu global du Magnite plus tôt le mois dernier et le lancement est prévu vers la fin de ce mois-ci, ou en novembre. Le constructeur automobile a déjà révélé plusieurs détails sur le prochain SUV sous-compact, y compris les spécifications du moteur, les détails des variantes et bien plus encore. Maintenant, Nissan a complètement révélé les caractéristiques de la Magnite en termes de variantes. Le Magnite sera disponible en cinq variantes – XE, XL, XV, XV Premium et XV Premium (O) – et voici ce que vous obtiendrez avec chaque variante.

Nissan Magnite complète les caractéristiques des variantes révélées.

Nissan Magnite XE

Il s’agit de la variante la plus simple de la Nissan Magnite et elle n’obtient que l’option du moteur à essence atmosphérique de 72 PS 1.0L, associé uniquement à une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses. Les rapports suggèrent que la variante de base XE du Magnite sera au prix de seulement Rs 5,50 lakh et c’est vraiment un prix effrayant, sous la coupe de tous ses rivaux.

La variante XE est assez simple et vous pouvez facilement le dire à partir de son apparence.

Caractéristiques extérieures

Phares halogènes

Feux arrière séparés

Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie

Roues en acier de 16 pouces avec enjoliveur de moyeu

Spoiler arrière avec feux stop à LED.

Essuie-glaces arrière

Caractéristiques intérieures

Revêtement en tissu noir / gris

Appui-tête réglable pour les sièges avant et arrière

Combiné d’instruments à DEL de 3,5 pouces

AC manuel avec désodorisant et filtre à poussière

Glaces électriques avant et arrière

Prise d’alimentation 12v avant

ORVM réglables manuellement

Coussins gonflables doubles

ABS + EBD

Aide au stationnement arrière

Désembuage de lunette arrière

Le Nissan Magnite XE n’est pas non plus doté de la plupart des caractéristiques essentielles à l’intérieur.

Il s’agit cependant d’une variante très basique du Magnite et il est complètement dépouillé de toutes les fonctionnalités sophistiquées que vous attendez habituellement de votre voiture. Bien que son prix soit très compétitif, il peut sembler plutôt simple pour beaucoup. Voici quelques-uns des échecs importants de la variante Magnite XE.

Phares de projecteur avec LED DRL

ORVM couleur carrosserie

Jantes en alliage de 16 pouces

Siège conducteur réglable en hauteur

Sièges conducteur et passager avant coulissants et inclinables

Siège arrière divisé 60:40

Tout type de système de divertissement

Commandes au volant

Contrôle automatique de la température

Entrée sans clé avec bouton poussoir marche / arrêt

ORVM réglables électroniquement

Nissan Magnite XL

La deuxième variante XL de la gamme Nissan Magnite n’est cependant pas aussi simple que la variante XE de base. Sur le front du groupe motopropulseur, il obtient également l’option du moteur turbo-essence de 1,0 L avec les options de boîte de vitesses manuelle et CVT. Les prix de la variante XL devraient varier de 6,25 Rs à 8,15 Rs lakh. Voici toutes les caractéristiques extérieures et intérieures que vous obtiendrez avec la variante XL.

La deuxième variante XL de la gamme Nissan Magnite n’est cependant pas aussi simple que la variante XE de base.

Caractéristiques extérieures (en plus de la variante XE)

Plaques de protection argentées pour pare-chocs avant et arrière

ORVM colorés

Poignées de porte chromées (CVT uniquement)

Jantes en acier de 16 pouces avec enjoliveur bicolore

Caractéristiques intérieures (en plus de la variante XE)

Système audio intégré 2 DIN avec MP3 / AUX / AM / FM, Bluetooth et USB

Commandes audio au volant avec connectivité téléphonique

Indicateur d’aide au démarrage en côte (turbo uniquement)

Accès sans clé à distance avec arrêt / démarrage par bouton-poussoir

I-Key (entrée mains libres) (CVT uniquement)

Glaces électriques côté conducteur avec montée / descente automatique et anti-pincement

Contrôle automatique de la température

ORVM réglables et pliables électroniquement

Porte-gobelets d’accoudoir de siège arrière (turbo uniquement)

Siège arrière divisé 60:40 (turbo uniquement)

Repose-pied (CVT uniquement)

Supports ISOFIX (turbo uniquement)

Verrouillage par détection de vitesse / déverrouillage par détection d’impact

Contrôle dynamique du véhicule (turbo uniquement)

Aide au démarrage en côte (turbo uniquement)

Contrôle de traction (turbo uniquement)

Assistance au freinage hydraulique (turbo uniquement)

Alarme antivol

Il s’agit d’une mise à niveau de fonctionnalités importante par rapport à la variante XE, mais elle manque toujours de nombreuses fonctionnalités intéressantes proposées sur les variantes de spécifications plus élevées. Certaines de ces fonctionnalités incluent:

Phares de projecteur à LED avec DRL LED

Siège conducteur réglable en hauteur

Sièges conducteur et passager avant coulissants et inclinables

Jantes en alliage de 16 pouces

Système d’infodivertissement à écran tactile de 8 pouces plus grand avec Android Auto et Apple CarPlay

Technologie automobile connectée

Régulateur de vitesse

Un écran conducteur de 7 pouces

Évents AC arrière

Nissan Magnite XV

Il s’agit de la variante milieu de gamme du Magnite et c’est là que certaines des fonctionnalités les plus intéressantes commencent à entrer. Son équipement est plus décent que la variante précédente et devrait également être d’un bon rapport qualité-prix. Les prix de la variante XV devraient varier entre Rs 6,75 lakh et Rs 8,65 lakh. Les options du groupe motopropulseur comprennent toute la gamme de moteurs turbo-essence de 1,0 L NA et de 1,0 L.

Il s’agit de la variante milieu de gamme du Magnite et c’est là que certains des meilleurs équipements commencent à entrer.

Caractéristiques extérieures (en plus de la variante XL)

LED DRL

Jantes en alliage taille diamant de 16 pouces

Caractéristiques intérieures (en plus de la variante XL)

Système d’infodivertissement à écran tactile de 8 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay

Compteur TFT au volant et commandes de reconnaissance vocale

Écran conducteur multifonction de 7 pouces

Caméra de recul avec directives d’affichage

Reconnaissance vocale

Prise en charge IPOD

Sièges avant coulissants et inclinables

Siège conducteur réglable en hauteur

Poche arrière de siège

Boîte à gants éclairée

Lampe de coffre

Interrupteur au-dessus du conducteur dans le pommeau de levier de vitesses (CVT uniquement)

Feux de brouillard avant à LED

Nissan Magnite XV Prime

La variante XV est l’endroit où vous obtenez la plupart des fonctionnalités que le Nissan Magnite a à offrir, à l’exception de quelques fonctionnalités réservées à la variante haut de gamme. Vous pouvez également opter pour le Tech Pack qui apporte quelques fonctionnalités supplémentaires. Les options de groupe motopropulseur incluent tous ceux proposés et les prix devraient varier de 8,65 lakh à Rs 9,55 lakh.

Caractéristiques extérieures (en plus de la variante XV)

Lampes frontales à LED

Clignotant à LED dans le phare

Caractéristiques intérieures (en plus de la variante XV)

La variante XV est l’endroit où vous obtenez la plupart des fonctionnalités que Magnite a à offrir.

Film à motifs sur le tableau de bord avec finition noire

Rembourrage noir premium

Volant gainé de cuir

Caméra à 360 degrés avec affichage arrière et avant simultanés et vue à vol d’oiseau

Régulateur de vitesse

Système de surveillance de la pression des pneus

Bouches d’aération arrière avec finition chromée

Prise de courant 12 V pour console centrale arrière

Accoudoir de porte avant

Vue de la caméra à 360 degrés

Nissan Magnite XV Premium (O)

Nissan n’a toujours pas particulièrement révélé les fonctionnalités exclusives réservées à la variante haut de gamme XV Premium (O), ni aucun rapport sur le prix de cette variante. On sait cependant que la variante XV Premium (O) sera uniquement proposée avec le moteur turbo-essence de 1,0 L. Attendez-vous à ce que plus de détails apparaissent bientôt.

Quant au Tech Package mentionné précédemment, il ne peut être opté que sur les variantes XV Premium et XV Premium (O) et voici ce qu’il apporte sur la table.