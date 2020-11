Caractéristiques et points forts de la variante Kia Sonet HTK + détaillés

Découvrez toutes les fonctionnalités et les points forts de la variante Kia Seltos HTK + de milieu de gamme. Voici une vidéo détaillée.

Kia Sonet est disponible dans plus de 15 variantes, offrant un large éventail de choix pour les personnes aux budgets différents. Parmi les meilleures ventes se trouvent les variantes de milieu de gamme et haut de gamme. Voici une vidéo détaillée de la variante Sonet HTK + qui est la variante de milieu de gamme et très populaire parmi les acheteurs.

Il reçoit également des lampes halogènes, des feux de position et des antibrouillards. La plaque de protection au fini argent et le contour de calandre aux détails chromés restent constants. Il obtient en outre ces roues de style 16 pouces qui sont essentiellement des roues en acier, des ORVM réglables électriquement avec des clignotants et des feux arrière à LED. Les variantes haut de gamme s’en tirent avec des jantes en alliage de 17 pouces et juste quelques différences de badges.

À l’intérieur de l’habitacle, la variante Kia Sonet HTK + bénéficie toujours de nombreuses fonctionnalités. Il est équipé d’un système d’infodivertissement à écran tactile de 8 pouces entièrement automatique avec Android Auto et Apple Carplay, d’un tableau de bord semi-numérique, de phares automatiques, de commandes audio au volant, d’un régulateur de vitesse, de deux ports de chargement USB et d’un accoudoir central avant et des bouches d’aération arrière.

Sur le plan de la sécurité, il sera livré avec deux airbags, des capteurs de stationnement arrière et une caméra de stationnement arrière comme principaux points forts. La variante HTK + est au prix de Rs 8,45 Lakhs à Rs 10,39 Lakhs (ex-salle d’exposition). Après la variante haut de gamme, c’est celle qui propose toutes les options de moteur et de boîte de vitesses.

La variante Sonet HTK + est livrée avec un moteur à essence de 1,2 litre associé à un moteur diesel 5 vitesses MT, 1,5 litre associé à un MT 6 vitesses et un AT 6 vitesses et un moteur turbo essence de 1,0 litre avec un iMT 6 vitesses et 7 -speed DCT. Le moteur diesel est disponible en deux états de réglage, manuel produisant 100 PS et automatique produisant 115 PS.