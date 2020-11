Capuche de «  Batman  » aux enchères, Paul Bettany parle des régions du bas de Vision et plus

Quoi de neuf avec tout ça Avengers costumes mech? Comment trouverons-nous Sharon Carter dans Le faucon et le soldat de l’hiver? Quelle star de Marvel a été nommée l’homme le plus sexy du monde? Pensez que vous avez assez d’argent pour acheter un capot porté par Michael Keaton dans Homme chauve-souris? Que diriez-vous Stan Leela garde-robe de Homme araignée? Qu’est-ce que Paul Bettany avoir à dire sur Visionest en bas? Tout cela et plus encore dans cette édition de Bits de super-héros.

Voici un nouveau regard sur Marvel 616, la série documentaire sur le fandom Marvel disponible sur Disney + ce vendredi.

Suicide Squad étoile Margot Robbie dit qu’elle est curieuse de voir David AyerCoupe originale du film DC Comics.

Scène référencée: https://t.co/2rhbAPMwq6 J’ai essayé d’aligner les plans du mieux que je pouvais, j’espère que ça vous plaira. Je creuse vraiment # MilesMoralesPS5 pour le moment – je voudrais juste vous faire savoir que j’ai mis du temps à publier des rn puisque la batterie de mon Macbook est sur ses dernières jambes! – Beaucoup (@ Much118x) 14 novembre 2020

L’une des meilleures scènes de Spider-Man: dans le Spider-Verse a été recréé dans Spider-Man: Miles Morales.

Nouveau Le faucon et le soldat de l’hiver l’art promotionnel fait allusion à un certain détail sur Sharon Carter dans la serie.

Artiste de bande dessinée de longue date Alex Ross explique pourquoi vous devriez toujours lire des bandes dessinées en 2020.

Panthère noire étoile Michael B. Jordan a officiellement été couronné l’homme le plus sexy du monde Magazine de personnes.

Les Vengeurs obtiennent une mise à niveau robotique dans la nouvelle série limitée Marvel Comics Avengers Mech Strike.

La légende du costume de Marvel Comics Stan Lee portait pour son apparition en camée Homme araignée est mis aux enchères.

