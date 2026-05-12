Capture du carbone et bioénergie : la solution climat qui pourrait accélérer la déforestation

La bioénergie avec capture et stockage du carbone est souvent présentée comme une technologie capable d’aider à limiter le réchauffement climatique. Son principe, décrit dans le contenu source, est de produire de l’énergie en brûlant ou en fermentant des matières biologiques, puis de capturer le dioxyde de carbone émis au moment du processus pour le stocker sous terre. Sur le papier, la promesse est séduisante: continuer à produire de l’énergie, tout en empêchant une partie du carbone de repartir dans l’atmosphère.

Mais la même mécanique peut produire un effet inverse si elle entraîne une compétition accrue pour l’usage des sols. Le contenu source pointe un risque précis: avec des températures plus élevées, les zones où l’on cultive les plantes destinées à la bioénergie peuvent se déplacer. Résultat: une technologie pensée pour éviter des émissions pourrait, paradoxalement, contribuer à en générer, notamment si ce déplacement se traduit par de la déforestation et une conversion d’écosystèmes en terres agricoles.

BECCS: comment la bioénergie et la capture du CO fonctionnent ensemble

Le dispositif évoqué repose sur l’association de deux briques. D’un côté, la bioénergie, qui utilise des matières biologiques comme carburant pour produire de l’énergie. De l’autre, la capture puis le stockage souterrain du dioxyde de carbone émis lors de la combustion ou de la fermentation. Autrement dit, on ne se contente pas de produire de l’énergie, on tente aussi de gérer le tuyau d’échappement du procédé.

Dans le contenu source, cette technologie est citée sous son nom courant: BECCS. Elle est présentée comme un outil potentiel d’atténuation du changement climatique, et le texte rappelle que de nombreux scénarios d’avenir visant des émissions nettes nulles supposent un déploiement important de ce type de solution. Ce point est central: BECCS n’est pas seulement une technologie parmi d’autres, elle est souvent intégrée comme une pièce du puzzle dans des trajectoires climatiques.

Dans la vie quotidienne, l’idée se traduit par une promesse très concrète: produire de l’énergie utile tout en limitant la quantité de CO relâchée dans l’air. Le problème, c’est que cette promesse dépend de conditions très matérielles, en particulier de la disponibilité de biomasse et des surfaces nécessaires pour la produire.

Pourquoi la surface agricole devient le nerf de la guerre

Le contenu source insiste sur une contrainte majeure: la production de bioénergie de première génération nécessite une grande surface de terres pour cultiver les plantes qui serviront de matière première. Ce n’est pas un détail technique, c’est le cœur du risque. Contrairement à une centrale électrique qui peut, en théorie, être alimentée par un flux de combustible venant de multiples endroits, la biomasse suppose une agriculture, donc des hectares, des rotations, des rendements, de l’eau, des accès logistiques.

Résultat: si BECCS devient un pilier des stratégies climatiques, la demande en cultures énergétiques peut augmenter, et cette demande s’inscrit dans un monde où les terres sont déjà sollicitées pour l’alimentation, les forêts, la biodiversité, ou l’urbanisation. Le contenu source ne détaille pas de chiffres, mais le mécanisme est clair: plus la technologie dépend de cultures dédiées, plus elle exerce une pression sur l’usage des sols.

Au quotidien, cette pression se traduit par des arbitrages que tout le monde comprend: une même parcelle ne peut pas, en même temps, nourrir une population, rester en forêt, et produire une récolte destinée à l’énergie. Quand la bioénergie entre dans la compétition, l’équilibre peut basculer vers la conversion d’espaces naturels en terres cultivées, surtout si les incitations économiques ou politiques favorisent ces filières.

Températures plus élevées: le risque d’un déplacement des cultures et d’une déforestation

Le point d’alerte formulé dans le contenu source est direct: une technologie conçue pour limiter le réchauffement peut, paradoxalement, contribuer à des émissions de carbone si le réchauffement entraîne un déplacement géographique des zones de culture des plantes énergétiques. Quand le climat change, les zones favorables à certaines cultures peuvent se modifier. Et si les cultures se déplacent, la question devient: où s’installent-elles? Sur quelles terres? Avec quelles conséquences pour les forêts et les écosystèmes?

Le risque est particulièrement aigu si l’expansion des cultures se fait au détriment de zones boisées. La déforestation libère du carbone stocké dans la biomasse et les sols, et elle réduit aussi la capacité future des forêts à absorber du CO. Autrement dit, une politique qui mise sur BECCS peut se retrouver piégée par un effet rebond: le gain attendu via la capture du CO au niveau industriel peut être contrebalancé, voire annulé, par les émissions liées à la conversion des terres.

Résultat: la promesse climatique de BECCS ne dépend pas seulement de la performance de la capture et du stockage, elle dépend aussi de la façon dont la biomasse est produite, et des terres mobilisées. Si la production de biomasse devient un moteur de déforestation, la technologie risque de s’éloigner de son objectif initial.

Des scénarios “zéro net” qui reposent sur BECCS: que faut-il surveiller

Le contenu source rappelle que de nombreux modèles décrivant un futur à émissions nettes nulles supposent un recours important à BECCS. Cela signifie que la technologie est parfois utilisée comme une variable d’ajustement dans les trajectoires climatiques: on continue certaines émissions, et on compte sur des mécanismes capables de retirer ou de neutraliser du carbone.

Mais si BECCS implique une forte demande en terres, l’acceptabilité et la faisabilité deviennent des questions pratiques, pas seulement scientifiques. Dans la vie de tous les jours, cela se traduit par des débats très concrets: où implanter les cultures énergétiques, comment éviter qu’elles remplacent des forêts, et comment arbitrer entre énergie et usage des sols.

Ce que le lecteur peut surveiller, dans les annonces publiques et les projets, tient à quelques points simples. D’abord, l’origine de la biomasse: provient-elle de cultures dédiées, ou de résidus déjà existants? Ensuite, la trajectoire d’occupation des sols: le projet s’accompagne-t-il d’un engagement clair de non-conversion d’espaces naturels? Enfin, la cohérence d’ensemble: une stratégie climatique qui s’appuie sur la capture du carbone, tout en tolérant une pression accrue sur les forêts, s’expose à une contradiction majeure, puisque la forêt reste un puits de carbone et un rempart contre l’érosion de la biodiversité.