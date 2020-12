Captain Tsubasa Rise of New Champions – Nouveau DLC et mise à jour introduits

Bandai Namco propose la prochaine baisse de contenu aujourd’hui Capitaine Tsubasa Rise of New Champions qui se compose d’un DLC et d’une mise à jour gratuite.

Le producteur Tsuzuki présente les trois prochains personnages à rejoindre la communauté internationale des joueurs. Ceci comprend:

Stefan Levin

Levin est un joueur extrêmement talentueux et féru de technologie, très équilibré et utile dans l’équipe. Avec lui, vous pouvez interpréter la fameuse «Northern Lights Feint». Nous avons également pris en compte la chronologie et construit son propre plan. Vous pourrez intégrer ces nouveaux joueurs dans votre équipe de rêve.

Vous pouvez également déclencher l’événement d’entraînement avec la carte ami dans « EPISODE: NEW HERO » et les joueurs vous apprendront leurs compétences spéciales.

Singprasert Bunnaak de Thaïlande

C’est un personnage très fort qui va dur dans les tacles. Lors d’un tacle réussi, il attrape le ballon et l’adversaire. Ainsi, il peut capturer le ballon et en même temps faire tomber l’adversaire. Certains joueurs peuvent se demander pourquoi Bunnaak fait partie de son équipe nationale de jeunes dans le jeu, mais Levin ne l’est pas.

En effet, lorsque vous avez écrit le scénario, vous avez fait une liste des participants au championnat du monde junior et l’équipe thaïlandaise était là, mais ce n’était pas encore dans l’histoire. Bien sûr, Bunnaak enseigne à son propre joueur ses compétences et ses techniques lors de l’événement d’entraînement.

Ricardo Espadas du Mexique

Bien qu’il soit dans le but, il est connu pour être un joueur extrêmement agressif. Puisque le gardien sert également de mesure de volonté dans le jeu, il était très difficile de le caractériser.

Quiconque connaît le jeu sait déjà que les gardiens de but ne perdent que s’ils gardent des tirs. Votre volonté se remplit au fil du temps, mais Espadas peut également la restaurer grâce à un dribble réussi. Vous pouvez donc dire que votre style de jeu est risqué, mais vous pouvez faire toute la différence.

Une nouvelle histoire

La mise à jour gratuite introduit également une nouvelle histoire que vous pouvez consulter dans la bande-annonce. Cette fois, le collège Otomo de Shizuoka avec le leader Urabe est nouveau. Bien sûr, vous obtenez de voir les actions typiques de tous ses joueurs dans l’histoire. Le cœur de leur style de jeu est la contre-attaque et il existe plusieurs options pour votre personnage: il peut soutenir Nitta avec une passe, jouer avec Nitta sur l’aile ou renforcer la défense de l’équipe en tant que défenseur.

Tous les détails supplémentaires sur la mise à jour 1.02, qui sortira demain mercredi, sont disponibles sur le site officiel.