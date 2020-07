Captain Tsubasa: Rise of New Champions – Modi en ligne enthüllt

Bandai Namco présente les modes en ligne de Capitaine Tsubasa: montée de nouveaux champions qui paraîtra en août prochain.

Dans l’épisode du mode histoire « New Hero » par Capitaine Tsubasa: montée de nouveaux champions les joueurs peuvent créer leur propre avatar, qu’ils peuvent exporter et ajouter à leur équipe de rêve après avoir quitté le mode histoire. Avec ces équipes de rêve, ils s’affrontent ensuite contre d’autres équipes du monde entier en mode en ligne «Division Matches». Plus ils remportent de victoires, plus ils montent dans le classement.

Outre le mode de match de division, les joueurs peuvent également décider dans les modes en ligne traditionnels 1 contre 1 ou 2 contre 2 avec des équipes faites par eux-mêmes ou les équipes originales qui sont le vrai champion.

Capitaine Tsubasa: montée de nouveaux champions sortira le 28 août 2020.