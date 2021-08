Captain Marvel 2 : le tournage de The Marvels commence la semaine prochaine en Italie

Le film The Marvels de Nia DaCosta s’apprête à commencer le tournage en Italie la semaine prochaine. La suite de Captain Marvel, sorti en 2019, verra Brie Larson revenir dans l’univers cinématographique Marvel dans le rôle de Carol Danvers, alias Captain Marvel. Le film très attendu est prévu pour une sortie dans les salles de cinéma l’année prochaine.

Le film Captain Marvel original a connu un succès massif lors de sa sortie en salles en 2019. Précédant directement les événements d’Avengers : Endgame, le film racontait l’histoire d’origine de son héroïne titulaire, une guerrière humaine vivant parmi les Kree et finissant par retrouver son chemin vers la Terre. Le film a développé l’histoire de la relation entre Carol Danvers et Nick Fury (Samuel L. Jackson) et a préparé le terrain pour que plusieurs autres super-héros liés à Captain Marvel puissent entrer dans le MCU. Le film ayant battu des records au box-office, une suite de la phase 4 a reçu le feu vert.

Avec ce feu vert en place, The Marvels a officiellement commencé la production. Selon un rapport de Gazettea Del Sud, The Marvels se prépare officiellement pour la phase italienne de son tournage. Les inspections ont commencé dans la petite ville italienne de Tropea, et la production devrait commencer dans la municipalité le 27 août. Sachant que le premier Captain Marvel racontait une histoire largement basée sur les États-Unis en explorant le passé de Carol et son retour aux sources, l’idée que la franchise se déplace en Europe pour une partie de son tournage promet déjà quelque chose de nouveau pour les fans.

Une chose à noter à propos de ce rapport est que ce n’est pas le début de la photographie principale. Au début du mois, la star de Captain Marvel, Brie Larson, a déjà confirmé que la production de The Marvels avait commencé et que la suite utilisait des décors vraiment impressionnants. Ainsi, bien que ce ne soit pas le début de la production proprement dite, le tournage de la semaine prochaine marque le début du processus de tournage sur place en Italie.

Bien que l’on sache que le tournage de The Marvels va commencer en Italie la semaine prochaine, les fans ont encore très peu d’informations sur les détails exacts de l’intrigue du film. À ce stade, tout ce que l’on sait vraiment, c’est que le film devrait faire revenir des personnages clés adjacents à Captain Marvel, notamment Nick Fury de Samuel L. Jackson, Monica Rambeau de Teyonah Parris, Jimmy Woo de Randall Park et Kamala Khan d’Iman Vallani. En outre, la réalisatrice Nia DaCosta (qui se prépare actuellement à la sortie de Candyman) a récemment déclaré que le film abordera les questions de la douleur et des traumatismes. Ce que cela signifie exactement dans le contexte de The Marvels reste à voir, mais les spectateurs auront l’occasion de voir le film lorsque The Marvels sortira en salles le 11 novembre 2022.