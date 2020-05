CAPTAIN AMERICA explore l’impact des super-héros sur les gens ordinaires

Crédit: Ramon Perez (Marvel Comics)



L’original Merveilles a montré l’univers Marvel à travers un objectif universel – littéralement – en se concentrant sur le photographe Phil Sheldon et sa perspective humaine. À cette fin, Kurt Busiek et – écrivain / co-créateur de la série limitée originale – organise Instantanés de merveilles, une série de one-shot qui donnent une tournure humaine aux super-héros Marvel classiques.

Instantané de merveilles: Captain America, écrit par Mark Russell avec l’art de Ramón Pérez, s’inscrit dans la foulée d’un conte classique de Jack Kirby Captain America, « The Madbomb », montrant comment les conflits de super-héros se croisent avec la vie du peuple moyen.

Newsarama s’est entretenu avec Pérez avant la publication du numéro (qui arrivera lorsque Marvel reprendra l’expédition, après l’arrêt actuel des coronavirus) sur la vision d’une vision inspirée des bandes dessinées des années 1970 de la ville de New York de l’univers Marvel, sur les traces de « King » Kirby, et ce que c’est que de revisiter une histoire rétro tout en injectant une touche Marvel moderne.

Newsarama: Ramón, Instantané des merveilles: Captain America revient sur une histoire emblématique de Cap, l’histoire de Jack Kirby Madbomb. À quoi ressemble la canalisation d’une époque Marvel si classique? Comment cette influence de Kirby influence-t-elle votre travail sur ce plan unique?

Ramón Pérez: C’était amusant de se plonger dans l’histoire de Marvel et de donner mon point de vue. J’ai fait plusieurs projets où il m’a été demandé d’apporter un sentiment d’intemporalité. Cela se voit dans mes travaux sur Amazing Spider-Man: apprendre à ramper, Conte de sable, et avec un penchant plus historique Captain America et les First Treize. Travailler sur Instantané des merveilles: Captain America n’était pas différent en ce que je me suis penché sur l’ère des années 1970, que j’ai conservé des dispositions plus traditionnelles et que j’ai essayé d’apporter ce flair de Kirby où je pouvais. J’ai rendu hommage au livre original via une poignée de panneaux, mais dans l’ensemble, je voulais le garder moi-même.

Nrama: Parlez-nous un peu de cette histoire qui se concentre sur les séquelles du Madbomb. Qu’est-ce qui est en jeu ici?

Pérez: L’histoire originale de Madbomb commence de façon explosive, et nous voyons le chaos et la folie qui s’ensuit. Pourtant, tout est fini et fait dans les 10 premières pages. Nous ne voyons pas les répercussions que tout le monde devienne temporairement fou et revienne à ses instincts violents les plus primitifs.

Revisiter cette suite à travers Instantanés de Marvel: Captain America est une exploration de la façon dont la grande population a été affectée. Notre histoire se concentre sur Felix Waterhouse, un spectateur innocent, et comment sa vie est tordue par la bombe, tout en utilisant comme toile de fond l’ère tumultueuse des années 70 dans le sud du Bronx.

Nrama: L’original Merveilles était d’apporter une perspective « tout le monde » à l’univers Marvel. Comment ce thème s’inscrit-il dans ce plan unique?

Pérez: Le thème Everyman est vrai lorsque nous vivons le monde à travers Felix et sa famille. Comment le Madbomb a affecté leur vie, les choix douloureux qu’il apporte et les répercussions de leurs décisions. C’est vraiment une histoire sur les sacrifices qu’il faut pour être un héros.

Nrama: Cette histoire a Captain America, Falcon, AIM – bon nombre des caractéristiques de l’une des plus grandes époques méconnues de Cap. Que pouvons-nous attendre d’autre à voir ici? Avez-vous pu apporter des œufs de Pâques ou des camées amusants?

Pérez: Vous l’avez à peu près résumée assez succinctement. Essentiellement, nous avons Cap, le Falcon, AIM, quelques camées et une excellente technologie Kirby! En ce qui concerne les œufs de Pâques, les lecteurs pourront peut-être repérer quelques panneaux ici et là qui rendent hommage au livre original et à d’autres de l’époque.

Nrama: Kurt Busiek est commissaire de la Instantané de merveilles line – un homme avec un profond banc de traditions Marvel et un souci du détail. Pendant ce temps, Mark Russell écrit ce one-shot Captain America. Comment est-ce de travailler avec le script de Mark, le produit final de cette chaîne d’écriture et d’édition? Quel a été l’aspect le plus difficile de ce one-shot?

Pérez: C’était génial de travailler avec Kurt, alors que nous nous sommes assis pour un appel amical où il m’a renseigné sur la toile de fond et l’inspiration de l’histoire. Des thèmes émotionnels qui traversent le livre aux tropes classiques de l’original Captain America et le faucon livre.

Malheureusement, je n’ai pas eu l’occasion de discuter avec Alex Ross ou avec Mark directement ou longuement. Mais lors de ma première lecture du script, j’étais accro.

Le défi le plus difficile de cette histoire était de maintenir la résonance émotionnelle des personnages et de capturer la réalité de New York des années 1970 et du Bronx du mieux que je pouvais, tout en essayant de maintenir une intemporalité.

Nrama: Sur cette note, quelle est votre chose préférée pour dessiner Instantané des merveilles: Captain America?

Pérez: Pour être honnête, la question dans son ensemble était une joie à dessiner – c’est tellement merveilleux quand vous rencontrez une histoire si bien écrite que vous êtes investi dans la première page. L’histoire contient des pages d’éclaboussures spectaculaires mettant en vedette nos héros dans leur costume classique, équilibrées par une histoire joliment rythmée qui aboutit à une conclusion émotionnelle et sincère. Mais d’un revers à l’autre, c’était très amusant de rendre hommage à une poignée de panneaux Kirby comme je l’ai fait pour Ditko dans Amazing Spider-Man: apprendre à ramper.

Nrama: Quelles sont les choses clés que vous gardez à l’esprit lorsque vous dessinez une histoire se déroulant dans le passé de l’univers Marvel? Quelles considérations et techniques de narration utilisez-vous pour ramener ce cadre à la maison?

Pérez: Bien que l’histoire se déroule dans le passé de Marvel, j’ai essayé de la garder accessible au présent. La mode et la technologie font un clin d’œil au passé, mais nous ne nous concentrons pas sur eux. C’est plus une saveur pour ceux qui font attention, mais pas au point de la distraction. Les dispositions des panneaux étaient également assez classiques – adhérant à un motif de grille – mais en s’écartant lorsque cela était nécessaire.

Nrama: En bout de ligne, ce qui est Instantanés de Marvel tout sur? À quoi les lecteurs peuvent-ils s’attendre lorsqu’ils creusent Capitaine Amérique conte?

Pérez: Instantanés concerne le héros de tous les jours, et ce conte de Captain America est une histoire amusante avec du cœur.