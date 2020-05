Capone reçoit une nouvelle affiche mettant en vedette le portrait de gangster de Tom Hardy

Tom Hardy est en train de jouer Al Capone dans un nouveau film de Vertical Entertainment. Pas étranger à jouer un gangster à ce stade, le film suit la descente d’Al Capone dans la folie alors que la démence s’empare de son esprit et commence à gâcher ses souvenirs. Tout cela alors que d’autres essaient de pomper des informations de l’homme sur l’endroit où il a peut-être caché de grosses sommes d’argent de ses années plus actives en tant que gangster le plus redouté aux États-Unis. Le film est réalisé par Josh Trank, son premier depuis son échec de redémarrage en 2015 du Les quatre Fantastiques. Le film sortira le 12 mai sur les services de streaming VOD pour la location uniquement, car ils prévoient toujours de l’apporter au cinéma lors de leur réouverture plus tard dans l’été. Vérifiez Capone ci-dessous, ainsi que la nouvelle affiche.

Synopsis de Capone

« Un homme d’affaires impitoyable et bootlegger qui a gouverné Chicago avec une poigne de fer, Al » Fonzo « Capone (Tom Hardy) était le gangster le plus tristement célèbre et le plus redouté de la tradition américaine. À l’âge de 47 ans, après près d’une décennie d’emprisonnement, la démence pourrit Capone’s l’esprit, et son passé devient présent alors que les souvenirs déchirants de ses origines violentes et brutales se fondent dans sa vie éveillée. «

Je ne savais pas qu’Al Capone était atteint de démence si tôt dans sa vie. Ce film était initialement intitulé Fonzo, mais le studio l’a judicieusement renommé parce que personne ne sait ce que cela signifie. Hardy est généralement silencieux dans la bande-annonce jusqu’à la fin, mais il semble que l’acteur ait encore un autre accent à son actif. Il a l’air si maladif et non menaçant, et cela s’étend aux scènes quand il est censé être plus jeune? Une grande partie de la bande-annonce était également consacrée à Hardy grignotant des cigares. Je ne sais pas pour celui-ci, mais nous verrons, je suppose. Capone étoiles Tom Hardy, Kyle MacLachlan, Linda Cardellini, Jack Lowden, Matt Dillon, et Neal Brennan. Il sera disponible à la location le 12 mai.

Le post Capone obtient une nouvelle affiche mettant en vedette Gangster Portrayal de Tom Hardy est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook