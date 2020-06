‘Cape Fear’ est une valeur aberrante fascinante dans la filmographie de Martin Scorsese – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le film: Cape Fear

Où vous pouvez le diffuser: Netflix

Le Pitch: Il était une fois, Martin Scorsese développait un film intitulé La liste de Schindler et Steven Spielberg travaillait sur un remake du thriller 1962 Cape Fear. À un moment donné, les deux cinéastes ont décidé d’échanger des projets – La liste de Schindler était un projet qui a vraiment parlé à Spielberg et à la suite de la sortie controversée de La dernière tentation du Christ, Scorsese avait besoin d’un succès commercial. Nous savons tous ce qui s’est passé avec le film de Spielberg (c’est un chef-d’œuvre), mais Scorsese Cape Fear est une note de bas de page dans une carrière extraordinaire, un succès au box-office qui n’a laissé que les plus brèves empreintes de la culture pop, Simpsons épisode qui l’a brutalement parodié que le film lui-même.

Pourquoi il est essentiel de visualiser la quarantaine: Bien sûr, c’est un peu injuste de présenter ce qui est un très bon et très troublant thriller. En réalité, Cape Fear est le rare film d’horreur de Martin Scorsese, un genre dans lequel il ne ferait que barboter une fois de plus avec les sous-estimés Shutter Island. Et bien qu’il manque tant d’obsessions et de tics de marque de fabrique du réalisateur, c’est un morceau de film pop lisse, méchant et excitant. C’est Martin Scorsese qui laisse tomber ses cheveux et se laisse aller au divertissement du pop-corn.

Cape Fear maintient le concept de base du film original, mais il augmente le facteur «ick» à 11. Robert De Niro joue Max Cady, un maniaque du sud frit couvert de tatouages ​​qui vient de sortir de prison pour un crime brutal. Nick Nolte est son ancien avocat, qui a intentionnellement perdu l’affaire pour s’assurer que Cady n’était pas autorisé à courir librement. Maintenant, Cady a jeté son dévolu sur l’homme qui a purgé sa peine, promulguant un plan de vengeance qui déchirera sa famille – d’abord métaphoriquement, puis littéralement.

La performance de De Niro plane sur le film, sa menace se répandant même dans des scènes où il n’est pas présent. On nous dit d’abord que Max Cady est un homme dangereux, puis nous le voyons en action, brutalisant une jeune femme dans l’une des scènes les plus bouleversantes que Scorsese ait jamais filmées (ce qui en dit long). Nolte est chargé de fournir un contrepoids – De Niro a obtenu la nomination aux Oscars, mais sa représentation de la co-star d’un homme ordinaire s’effondre alors qu’il est poussé dans un coin fait que tout fonctionne.

Mais alors que le film est violent, peu d’autres obsessions de Scorsese sont présentes. Le film penche son chapeau vers le concept de culpabilité religieuse – la vengeance de Cady devient de plus en plus biblique dans sa portée – mais au-delà, l’intérêt de Scorsese semble ici être purement esthétique. Plans d’effets spéciaux représentant un ciel terrifiant sur des maisons isolées. Des rencontres surréalistes éclairées par des feux d’artifice explosifs. Des séductions dérangées dans une maison de conte de fées construite dans un auditorium de lycée. Scorsese canalise l’ère dans laquelle le film original a été réalisé et un type spécifique de thriller de film B sérieux, mais le fait passer à quelque chose d’opéra. Quelque chose de grand. On a l’impression que Scorsese s’amuse derrière la caméra, même si le matériel n’est pas près de son cœur.

Qui fait Cape Fear un film sacrément intéressant. Ce n’est pas nécessairement Scorsese qui se vend à guichets fermés (le film est trop beau pour mériter cette distinction), mais on dirait qu’il en faisait un pour le public au lieu d’un pour lui. Peut-être à cause de cela, le film a glissé à travers les mailles du filet au fil des ans. Certaines images (comme De Niro tirant un cigare dans une salle de cinéma et riant de façon maniaque) vivent comme des mèmes, mais le film lui-même est rarement discuté. Sondez un groupe de milléniaux et ils seront probablement plus familiers avec « Cape Feare », l’épisode de 1993 de Les Simpsons qui riffs sur ce film, avec Sideshow Bob prenant la place de Max Cady. Et peut-être que ça va. Parce que « Cape Feare » est un grand épisode de télévision de tous les temps. Et Cape Fear est juste un bon film de Martin Scorsese, bien qu’il devrait être vu par tous les cinéphiles espérant obtenir une image complète du corpus d’un maître.

