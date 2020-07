Capcom partagera les nouveaux personnages de Street Fighter V et les nouvelles de la compétition le 5 août

in

Capcom prévoit de partager de nouvelles informations sur la prochaine saison de Street Fighter V contenu dans une mise à jour estivale diffusée le 5 août, a annoncé la société aujourd’hui. Cela signifie que les fans devraient s’attendre à un premier aperçu des personnages du DLC de la saison V, des mises à jour compétitives et plus encore.

Ce flux présentera des développeurs et des invités spéciaux parler de l’avenir du jeu, des nouveaux paramètres et de la nouvelle option de couleur EX-09 pour les combattants.

En plus de la discussion en jeu, il devrait y avoir une mise à jour sur le SFV: édition Champion Concours de création de costumes lancé en mai. Le vote communautaire pour les deux gagnants devrait commencer le 17 août et se terminer le 31 août, les gagnants étant annoncés en septembre.

Les joueurs attendaient des nouvelles sur le nouveau DLC depuis SFV: édition Champion depuis que Capcom a annoncé qu’il était en développement dans un blog de développeurs en mai. Le DLC Capcom Pro Tour est maintenant disponible pour les joueurs à l’achat, mais cela n’ajoute qu’une nouvelle étape, des options de couleur et quelques nouveaux costumes pour les personnages préexistants.

Capcom n’est pas non plus la seule entreprise à donner des nouvelles sur les jeux de combat la semaine prochaine. Bandai Namco, Arc System Works, SNK et d’autres développeurs organisent également une table ronde avec le combattant de rue équipe le 31 juillet.

Ce flux aura des révélations pour Tekken 7, Soul Calibur 6, Guilty Gear -Strive-, et plus, avec des mots de Tekken producteur en chef Katsuhiro Harada, SC6 producteur Motohiro Okubo, SFV le producteur Shuuhei Matsumoto et de nombreux autres développeurs de jeux de combat de premier plan.

La présentation Capcom aura lieu à 12 h CT le 5 août, tandis que la table ronde FGC se déroulera le 31 juillet à 19 h CT.

