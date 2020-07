Capcom ne veut pas que vous appeliez Resident Evil Village Resident Evil 8

Resident Evil Village a été annoncé lors de la révélation de Sony sur PS5 le mois dernier après des mois de fuites et de rumeurs Resident Evil entrée dans la mentalité publique. Le jeu est une suite directe de Resident Evil 7 et comporte même le chiffre romain VIII dans la partie « VILL » du logo du jeu, mais Capcom ne veut pas vraiment que vous l’appeliez Resident Evil 8. Les communiqués de presse et les médias officiels n’ont jamais mentionné le chiffre huit, seul l’œuf de Pâques intelligemment «caché» dans la conception du logo attirant l’attention sur le fait qu’il s’agit du huitième jeu numéroté de la franchise. Mais les producteurs du jeu veulent que vous vous concentriez sur le « Village”Une partie du titre.

Dans une interview à Weekly Famitsu (traduite par Kotaku), les producteurs Tsuyoshi Kanda et Peter Fabiano ont été interrogés sur Resident Evil Village en excluant le numéro de son titre tout en l’incluant dans le logo. Après tout, Resident Evil 7: biohazard comporte également le chiffre romain VII caché dans son logo, et inclut le numéro dans le titre officiel du jeu. Pourquoi ne pas faire de même pour Resident Evil Village?

Kanda et Fabiano ont déclaré que le «village» Resident Evil Village est «un autre personnage», et le titre est destiné à mettre l’accent et la compréhension à ce sujet. « Vous pourriez appeler le village actuel un autre personnage du jeu, et nous l’avons fait parce que nous aimerions que les joueurs comprennent cela. » Doubler cette réponse, lorsqu’on lui a demandé si l ‘«abréviation officielle» de Resident Evil Village était RE8 ou Village, ils ont simplement dit qu’ils voulaient que les joueurs se souviennent du village. « Il n’y a pas vraiment d’abréviation officielle, mais nous serions heureux si vous vous souveniez de Village. »

Notamment, nous avons également parcouru les sources officielles pour toute mention du nombre «8» par rapport à Resident Evil Villageet il n’y en a pas. Il semble que bien que le chiffre du logo caché reconnaisse qu’il s’agit du huitième jeu et d’un suivi de 7, « Officiellement » Capcom ne s’y réfère pas en tant que tel, et souhaite que les fans se concentrent sur le « Village« Une partie du titre plutôt que sa place dans une séquence numérotée.

Si je devais aussi deviner, je parierais que ne pas y mettre de chiffre en fait un point d’entrée plus convivial pour les nouveaux joueurs de la série, en particulier pour la prochaine génération. L’appeler Resident Evil 8 suggère immédiatement qu’il y a sept autres jeux que vous avez manqués, tout en l’appelant simplement Resident Evil Village est plus invitant – ou du moins aussi invitant que le cadre effrayant qu’est «un autre personnage du jeu». RE Village’s les premières bandes-annonces ont également montré qu’il était moins axé sur les «zombies» que beaucoup associent à la série, se penchant davantage sur l’horreur gothique.

Alors voilà. Resident Evil 8 n’est pas Resident Evil 8 Village. C’est juste Resident Evil Villageet vous feriez bien de vous en souvenir lors de votre voyage dans cette ville effrayante. Attendez-vous à plus de détails sur le jeu en août, c’est aussi à ce moment-là que la rumeur veut que Sony prévoit un autre état de jeu pour annoncer encore plus de jeux PS5.