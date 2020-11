Capcom Leak révèle Dragon’s Dogma 2, Street Fighter 6 et plus

Carlow Brewing Company O'Hara's Irish Pale Ale - Bière irlandaise 5.2% - 6 bouteilles de 33cl

Tout ce qu'on attend d'une IPA et même plus si on en croit la brasserie !Avec un IBU de 50, cette Pale Ale irlandaise est fidèle au style et ne lésine pas sur le houblonnage à cru pour une amertume vive et des notes fruitées (agrumes) et florales marquées. Avec un finale longue, fraiche et zestée, elle laisse