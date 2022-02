Capcom est accusé d’avoir  » adapté une image a 80 $  » pour le logo de Street Fighter 6

Le nouveau logo de Street Fighter 6 serait une version modifiée d’une image d’archive à 80 dollars.

Capcom a annoncé officiellement le sixième jeu de la série Street Fighter lundi, en promettant que de plus amples détails seraient fournis au cours de l’été.

La bande-annonce montrait également le nouveau logo du jeu, qui s’éloigne de l’emblématique lettrage de style « sketch » de la série en faveur des lettres SF dans un hexagone.

Cependant, comme l’a fait remarquer Aurich Lawson, directeur de la création d’Ars Technica, sur Twitter, le nouveau logo est extrêmement similaire à celui disponible sur le site Adobe Stock Image pour 79,99 dollars.

« Le nouveau logo de Street Fighter 6 est à 80 dollars sur le site Stock d’Adobe », a affirmé Lawson. « Je ne sais même pas quoi dire. Je savais qu’il était générique, mais je n’avais pas réalisé qu’il était aussi mauvais. Ils ont cherché ‘SF’ sur un site de logos de stock et ont arrondi quelques coins et ajouté le 6. »

Le produit Adobe Stock Image, qui s’appelle « SF FS logo design vector template », n’est pas exactement identique au logo Street Fighter 6. Dans le logo de Capcom, l’hexagone est plus fin, les sections centrales des lettres ont été inclinées vers le bas et certains coins ont été arrondis.

Cependant, comme le logo d’Adobe est disponible à l’achat sous forme de fichier AI/EPS, cela signifie qu’il peut être facilement modifié dans Adobe Illustrator. On peut donc supposer que le logo a été acheté et légèrement modifié.

The new Street Fighter 6 logo is $80 on Adobe's Stock site

I don't even know what to say. I knew it was generic but I didn't realize it was this bad. They searched for "SF" on a stock logo site and rounded a couple corners and added the 6

I cannothttps://t.co/SViXFjElou pic.twitter.com/yOzYePaYfV

— Aurich (@aurich) February 21, 2022