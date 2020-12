Caoutchouc mort? Les fans d’Arsenal s’en moquent alors que les portes s’ouvrent pour le choc de Vienne – Football

in

En temps normal, un affrontement de la Ligue Europa contre le Rapid Vienna lors d’une soirée froide à l’approche de Noël serait une vente difficile même pour les inconditionnels d’Arsenal, mais le match nul de jeudi est peut-être le plus attendu de la saison.

En effet, pour la première fois depuis le 7 mars, les fans seront autorisés à entrer dans le stade Emirates, même s’il ne s’agit que de 2000 d’entre eux.

L’Angleterre sortant du verrouillage national et Londres étant placée au niveau 2 du gouvernement des restrictions COVID-19, le match d’Arsenal contre Rapid sera le premier à impliquer une équipe de Premier League à avoir des fans présents pour un match de compétition depuis que la pandémie s’est installée.

L’équipe de Mikel Arteta est déjà qualifiée dans le groupe B, donc le résultat est académique, mais ce sera une soirée historique pour les fans du club qui, comme ceux de tout le pays, ont dû se contenter d’encourager leurs équipes depuis le canapé.

Akhil Vyas, membre du conseil d’administration d’Arsenal Supporters Trust, fera partie des rares chanceux jeudi.

« Si vous m’aviez dit il y a un an que je serais ravi d’aller à un caoutchouc mort en Europa League avec le temps qui change, il va faire froid, je ne vous aurais pas cru », a déclaré le joueur de 32 ans à Reuters.

«Le fait que je sois vraiment excité montre à quel point le football nous manque. Nous avons également perdu trois matchs de Premier League d’affilée, donc il y a eu beaucoup de blagues sur le fait qu’ils devraient nous payer pour y aller, mais ce n’est pas à propos de cela, c’est plus grand que cela.

«Le football est une communauté, pour beaucoup c’est leur famille. Je connais beaucoup de gens qui souffrent. »

Vyas applaudit les préparatifs hâtifs du club pour accueillir les fans au match de Vienne alors qu’ils auraient peut-être été tentés d’attendre la visite de Burnley le 13 décembre.

Il y aura 350 stewards qui travailleront sur le match, contre environ 50 pour les matchs à huis clos et 900 normalement.

« Arsenal a vraiment bien fait pour lancer ce match », a-t-il déclaré. «Ils vont perdre mais c’est une bonne déclaration et cela montre au gouvernement que les clubs veulent vraiment faire revenir les supporters et qu’ils sont prêts à perdre pendant un certain temps.

«Mais 2 000 ne sont pas durables. J’ai lu qu’ils perdraient environ un demi-million de livres jeudi. »

Les clubs anglais avaient espéré que les fans auraient été autorisés à revenir en nombre limité en octobre, mais avec la recrudescence des infections, le gouvernement a appuyé sur le bouton pause.

Avec une grande partie de l’Angleterre soumise à des restrictions de niveau 3 plus strictes, y compris le Grand Manchester, les Midlands et le Nord-Est, de nombreux clubs de haut niveau ne sont pas encore autorisés à accueillir de nouveau les fans.

Bien que le match de jeudi ne ressemble pas à une nuit normale, le manager d’Arsenal, Arteta, a déclaré qu’il était «extraordinaire» de retrouver les fans. Ça va être étrange. Le club a fait un travail incroyable pour aider tout le monde dans un bref délai à pouvoir y assister. Je suis sûr que cela fonctionnera vraiment bien.