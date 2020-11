Caoimhin Kelleher explique comment il aurait pu quitter Liverpool, l’accord s’est effondré de manière inattendue – .

in

Le gardien de but de Liverpool Caoimhin Kelleher a déclaré à Irish News qu’un transfert en Hollande avait échoué à cause de la blessure d’Alisson.

Les Reds ont de grands espoirs pour Kelleher, et Jurgen Klopp l’a qualifié de « talent sensationnel » la saison dernière après avoir joué contre Milton Keynes Dons dans la Coupe Carabao.

Le talent irlandais a également joué contre Arsenal lors de la Coupe Carabao la saison dernière, montrant une certaine promesse qu’il pourrait éventuellement devenir un gardien de but de la première équipe.

Cependant, il n’a pas encore fait ses débuts en Premier League et il arrive maintenant à un âge où il doit jouer au football en équipe première.

Kelleher fête ses 22 ans ce mois-ci, et avec seulement quatre apparitions en équipe première à son actif, il devra peut-être être prêté pour jouer à des matchs.

Maintenant, Kelleher affirme qu’il aurait pu quitter Liverpool pour un prêt en Hollande, avec « quelques clubs intéressés », mais l’accord s’est effondré en raison de la blessure d’Alisson.

Le Brésilien a subi une blessure avant la date limite de transfert, donc Liverpool ne pouvait tout simplement pas laisser Kelleher partir – mais il espère toujours qu’il pourra obtenir un prêt en janvier car il est désespéré de jouer à des matchs.

« Il y avait quelques clubs intéressés, on parlait d’aller en Hollande mais une blessure à Alisson au mauvais moment a tué quelque chose pour moi », a déclaré Kelleher.

«Nous allons simplement l’examiner et voir ce qui se passera à l’avenir. Je ne dirais pas que je suis frustré. Bien sûr, je veux jouer à des jeux dès que possible. J’ai été patient. J’ai une bonne patience. Si janvier arrive et que je sors, c’est super. Et si je ne sors pas, je ne vais pas exploser », a-t-il ajouté.

