Canva est maintenant évalué à 6 milliards de dollars après le dernier cycle de financement

L’entreprise australienne de logiciels de conception graphique Canva Inc. est maintenant évaluée à 6 milliards de dollars après le dernier cycle de financement, soit près du double de l’évaluation de 3,2 milliards de dollars de l’année dernière.

Assez génial pour une entreprise qui a commencé comme une start-up à Sydney par la PDG Melanie Perkins, le chef de l’exploitation Cliff Obrecht et Cameron Adams en 2012.

Le nouveau cycle de 60 millions de dollars a été mené par Blackbird Ventures et Sequoia China, avec la participation de bailleurs de fonds existants, notamment General Catalyst Partners, Felicis Ventures et Bond, a déclaré le chef de l’exploitation Cliff Obrecht à Bloomberg dans une interview.

Ce qui est génial avec Canva, c’est qu’il vous aide à créer des decks professionnels, des bannières, des logos, des graphiques et des présentations pour vos médias sociaux, votre site Web ou vos applications.

Canva exploite ce que l’on appelle un modèle freemium, avec certaines options que vous pouvez utiliser gratuitement et d’autres sont payantes. Il compte désormais plus de 1,5 million d’abonnés payants et plus de 30 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

Pic: Canva

L’année dernière, la société a acquis les sites de contenu gratuit Pexels et Pixabay, ajoutant plus de 1 million de photos, vecteurs et illustrations sur sa plateforme.

Message de Women Love Tech créé à partir d’un modèle Canva.



Canva a récemment publié sa plus grande mise à jour de Canva Pro qui permettra aux utilisateurs d’accéder à des millions d’images premium, à des milliers de vidéos ainsi qu’à une grande variété de pistes audio et à plus de 3,5 millions d’éléments graphiques. En savoir plus ci-dessous.