Candyman: un bref aperçu du sens du film Monster 2020

Plus tôt cette semaine, une courte vidéo est arrivée sur Twitter recontextualisant le film d’horreur de 1992 Candyman pour un public moderne. Malgré son titre quelque peu trompeur, le film effrayant mettant en vedette Tony Todd en tant que monstre d’horreur titulaire a été salué comme l’un des meilleurs films d’horreur noirs de tous les temps, et un «Suite spirituelle» du film produit par Jordan Peele devrait sortir en septembre de cette année.

En plus d’anticiper la prochaine Candyman suite, ce court métrage intervient dans le sillage de semaines de manifestations de Black Lives Matter à travers l’Amérique en réponse à la violence policière. En conséquence, de nombreuses franchises de cinéma et de télévision ont été invitées à réfléchir à la meilleure façon de recontextualiser leur contenu pour le moment. Émissions centrées sur la police comme Brooklyn Nine-Nine ont été encouragés à aborder le sujet du privilège des blancs dans les prochains épisodes, et d’autres émissions comme Il fait toujours beau à Philadelphie a été faire des efforts pour lutter contre les cas de racisme dans les épisodes précédents. En ce qui concerne le genre d’horreur en particulier, il y a eu un tendance notable à l’inclusivité dans les films d’horreur au cours de la dernière décennie, et les fans peuvent s’attendre à ce que cette tendance se poursuive dès la fin de l’année.

Pour Candyman en particulier, sa recontextualisation semble désormais particulièrement pertinente grâce à cette nouvelle Candyman Bande-annonce du film 2020. La vidéo a été publiée par le scénariste et réalisateur Nia DaCosta sur Twitter, qui a co-écrit le prochain Candyman suite aux côtés de Peele. La bande-annonce montre à la fois des images du film et des références à des crimes réels contre les Noirs. Comme le souligne un commentateur, les scènes de marionnettes fantômes illustrent des cas où des Noirs ont été exécutés, comme avec George Stinney Jr., âgé de 14 ans, ou violemment attaqué, comme avec James Byrd Jr.

CANDYMAN, au croisement de la violence blanche et de la douleur noire, parle de martyrs réticents. Les gens qu’ils étaient, les symboles que nous transformons en eux, les monstres qu’on nous dit qu’ils devaient être. pic.twitter.com/MEwwr8umdI – Nia DaCosta (@NiaDaCosta) 17 juin 2020

Mon cœur a immédiatement coulé lorsque j’ai reconnu George Stinney Jr.Il a été injustement reconnu coupable du meurtre de deux filles blanches (âgées de 7 et 11 ans) et a été exécuté par une chaise électrique en juin 1944 à l’âge de 14 ans. Pic.twitter.com/tshfDqHpJ9 – David Romero (@CinemamindDavid) 18 juin 2020

Le court métrage était une collaboration entre les esprits derrière le film à venir et Manual Cinema, qui a créé les vignettes de marionnettes fantômes tout au long de la bande-annonce. Le court métrage résultant a des fans impatients de voir Peele et DaCosta dans le classique Candyman propriété. Le tweet de DaCosta semble promettre que le film s’attaquera aux graves problèmes entourant les relations raciales, déclarant que le film est « Au croisement de la violence blanche et de la douleur noire », et racontera l’histoire de « Martyrs involontaires. »

Avec son approche horrible mais belle de certaines des histoires les plus tragiques de la mémoire récente, Candyman ressemble à un film d’horreur parfaitement adapté à l’instant présent. La suite à venir aura l’occasion de revisiter les histoires de Noirs en tant que monstres et de raconter ces histoires avec plus d’empathie et de compréhension. Espérons que le nouveau Candyman le film donnera aux téléspectateurs noirs un sentiment de catharsis et encouragera les téléspectateurs blancs à se réexaminer à travers un nouvel objectif.

