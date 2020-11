Candyman: 9 choses rapides que nous savons sur le film d’horreur 2021

Candyman est l’un des films très attendus de 2021 en raison de Jordan Peele en tant que co-scénariste et producteur, Nia DaCosta en tant que réalisatrice et co-scénariste, une distribution talentueuse, et une histoire et un scénario déjà riches. En tant que fan de films d’horreur, fan de ce que Peele fait à l’horreur et quelqu’un qui était terrifié par le personnage original de Candyman, c’est un film que j’ai hâte de voir.

Comme tout film qui a beaucoup de buzz autour de lui, le Candyman L’équipe derrière cette «suite spirituelle» reste silencieuse – gardant l’anticipation et le suspense élevés. Malgré le secret entourant ce film, il y a quelques choses importantes que nous savons sur le nouveau Candyman feuilleter.

Avertissement spoiler: je mentionnerai quelques points et spoilers de l’intrigue de l’original Candyman **. Procéder avec prudence.**