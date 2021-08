Candice Renoir saison 9 : date de diffusion, casting, intrigue, on vous dit tout sur les deux premiers épisodes sur France 2

Vous avez attendu la sortie de la suite de la série « Candice Renoir » ? Eh bien, vous n’avez plus à attendre longtemps puisque la saison 9 débarque sur France 2 à partir du vendredi 27 août à 21H05 avec la diffusion des deux premiers épisodes. De quoi terminer ainsi en beauté la soirée devant la télé avec les nouvelles enquêtes de l’incroyable enquêtrice jouée par Cécile Bois. Et avec ses 10 épisodes, cette nouvelle saison promet de faire durer un moment le plaisir des fans avant l’arrivée de la dixième saison dont le tournage devrait débuter très prochainement. Mais que nous réservent alors ces nouveaux épisodes ?

L’intrigue de cette nouvelle saison

Eh oui, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, Cécile Bois reprend dès le 27 août prochain le rôle de la célèbre enquêtrice atypique de la ville de Sète. Et cette saison s’annonce très prometteuse avec de nouvelles enquêtes des plus passionnantes et de nouveaux rebondissements. De plus, près de 4 à 5 millions de téléspectateurs ont attendu ce moment depuis longtemps sachant que la fin de la saison 8 a été diffusée déjà l’année dernière. Sinon, pour en revenir à l’intrigue de cette nouvelle saison, rappelez-vous qu’à la fin de la précédente, Candice Renoir a dû couvrir les frasques de son collègue et amant Antoine Dumas. À cause de cela, elle a évidemment été sanctionnée administrativement, judiciairement et en ayant également eu un blâme.

Elle s’est donc vue retirer son habilitation d’OPJ par la procureure, garde son grade de commandant, mais n’a pas le droit d’enquêter ni de rédiger aucun acte. Et avec tout ça, son groupe est maintenant dirigé par Pénélope Valier, qui se révèle être une enquêtrice hors pair. Il ne faut pas oublier également que cette saison sera toujours centrée sur l’attirance contrariée entre Candice et Antoine. En effet, sa mise au placard a totalement tout chamboulé, ce qui oblige notre héroïne à repenser à sa vie personnelle, notamment sa relation toxique avec Antoine. Candice décide alors d’instaurer une distanciation amicale entre eux pour éviter d’avoir de nouveaux problèmes. Comment notre enquêtrice va-t-elle réussir à gérer cette situation ? Va-t-elle réussir à reprendre sa vie professionnelle en main ? Les réponses à découvrir à travers les nouveaux épisodes.

Résumé des épisodes :

Épisode 1 : « Petite négligence accouche d’un grand mal » 21H05

Étant désormais réduite à effectuer des tâches administratives, Candice, sanctionnée pour avoir couvert Antoine, doit faire l’inventaire des scellés. Elle essaie de faire bonne figure devant les membres de l’équipe qui, tour à tour, viennent lui rendre visite, mais c’est quand même le cœur lourd qu’elle les voit remonter l’escalier vers l’étage. De plus, l’accueil du public est limité au minimum à causse de la grève des gardiens en tenue, fatigués par leurs conditions de travail. C’est dans ce grand bazar qu’une jeune femme se présente à l’accueil, professeur d’acrobatie, cordiste intérimaire, elle se dit victime de harcèlement. Mais, le temps que Candice la rattrape, la jeune femme disparait et est plus tard retrouvée morte au pied du phare de la ville de Sète.

Épisode 2 : « Rien ne sert de courir » 22H00

Alors que Candice est toujours confinée dans son nouveau petit bureau à l’accueil, Antoine décide d’envoyer Val sur les lieux d’un accident de la route. En examinant l’intérieur de la voiture, Val remarque qu’une cache du genre à cacher de la drogue est vide et s’est ouverte sous l’effet du choc, il ne s’agirait donc pas d’un simple accident. Pourtant, la victime n’est qu’un inoffensif vieil homme de 75 ans. Pénélope, la patronne du groupe Stups, qui assure l’intérim de Candice, débarque alors avec une équipe pour confirmer la présence ou non de drogue. Est-ce vraiment un accident ? Et notre papy est-il un dealer ? Candice et son équipe vont devoir enquêter pour résoudre cette affaire.

Qui verra-t-on au casting de cette saison ?

Du côté du casting, rien ne change, les fans retrouveront Cécile Bois dans le rôle de Candice Renoir. À ses côtés, nous verrons également Raphaël Lenglet dans le rôle d’Antoine Dumas, Ali Marhyar dans le rôle de Mehdi Badhou, Yeelem Jappain dans le rôle de Valentine Atger, Marie Vincent dans le rôle de Nathalie Delpech, Olivier Cabassut dans le rôle d’Armand Marquez, Clara Antoons dans le rôle d’Emma Renoir et tant d’autres encore qu’on vous laisse découvrir au fil des épisodes.

Donc, si vous êtes fans de la série, notez bien la date du 27 août pour découvrir les deux premiers épisodes de cette saison 9 de « Candice Renoir ». Sinon, pour les plus impatients d’entre vous, sachez aussi que l’intégralité de cette saison est déjà disponible sur Salto.