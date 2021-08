Candice Renoir : la saison 6 à revoir sur France 2 avant l’arrivée de la saison 9

Avant l’arrivée de la très attendue neuvième saison de la série policière intitulée « Candice Renoir », prévue pour le 27 août prochain, France 2 a programmé la rediffusion de la saison 6 ce vendredi 13 août à 21H10 pour le plus grand plaisir des fans. Ce sera ainsi l’occasion pour les adeptes de la série de revoir les deux premiers épisodes de cette saison sortie en 2018 et de retrouver Cécile Bois, Raphaël Lenglet, Ali Marhyar et Yeelem Jappain. À l’occasion de cette rediffusion, nous avons décidé de vous faire un petit tour d’horizon de ce qu’il faut savoir sur ces deux épisodes et sur la suite de la série.

« Candice Renoir », de quoi ça parle ?

Créée par Robin Barataud, Brigitte Peskine et Solen Roy-Pagenault, la série est un excellent mélange du genre comédie, dramatique, mais surtout policière. Lancée en 2013, elle compte actuellement 8 saisons et la neuvième sera diffusée dès le 27 août prochain.

Quant à l’histoire, c’est celle de Candice Renoir, la mère de quatre enfants, qui a décidé de mettre de côté sa carrière durant dix ans pour suivre son mari à l’étranger. Mais, étant maintenant divorcée, elle décide de reprendre son poste de chef de groupe à la Sécurité publique d’enquête dans le sud de la France. Elle se retrouve alors à la tête d’une nouvelle équipe et devra mettre à profit ses nombreuses années d’expérience, son incroyable sens de l’observation ainsi que sa capacité d’analyse afin de résoudre les enquêtes qui l’attendent.

Quels sont les deux épisodes de ce soir ?

Ce soir, les fans pourront donc revoir les deux premiers épisodes de la saison 6 de « Candice Renoir », l’épisode 1 intitulé « Il faut souffrir pour être beau » et le deuxième « La vengeance est un plat qui se mange froid ». Quant à l’intrigue, on y retrouvera évidemment Candice Renoir en plus solaire que jamais, sûre d’elle, et toujours aussi pétillante malgré le temps. Cette saison sera surtout marquée par le retour d’Antoine, après un an d’absence, son capitaine dont elle est toujours amoureuse. En le retrouvant, elle découvre également qu’il est devenu le nouveau boss de la BSU, ce qui fait donc de lui son patron à elle également. La guerre est alors déclarée entre les deux et l’arrivée d’un nouveau brigadier, que Candice a choisi pour son physique va envenimer empirer les choses. Voilà donc ce que les deux épisodes nous réservent pour cette soirée.

Côté casting, on retrouvera Cécile Bois, dans le rôle de la commandante Candice Renoir et Raphaël Lenglet dans celui du capitaine Antoine Dumas. À leurs côtés, nous verrons également Yeelem Jappain (lieutenante Valentine Atger), Ali Marhyar (brigadier Mehdi Baddou), Nathalie Boutefeu (commissaire Sylvie Leclerc), Vincent Steinebach (le légiste Charles), Clara Antoons (Emma Renoir), Étienne Martinelli (Jules Renoir), Alexandre Ruscher (Léo Renoir), Paul Ruscher (Martin Renoir), Lilly-Fleur Pointeaux (Jennifer) ainsi que François-Dominique Blin dans le rôle du brigadier-chef Franck Davenne. On aura également en guest Oscar Copp (Le Bureau des Légendes), Husky Kihal (Astrid et Raphaëlle), Clovis Fouin (Au service de la France) et Gina Djemba (La Faute).

La saison 10 sera-t-elle la dernière ?

Si vous êtes fans de la série « Candice Renoir », vous savez peut-être déjà qu’une saison 10 est bien prévue et Cécile Bois repartira très bientôt pour le tournage. La comédienne a justement livré tout récemment quelques détails sur l’intrigue de cette nouvelle saison lors d’une interview :

« Il y a un parallèle avec la saison 1, où j’ai commencé en uniforme avec mes preuves à faire. Là, j’ai à nouveau tout à prouver, non pas à mon équipe, mais à ma hiérarchie. Cette saison va aussi mettre en évidence l’évolution de mon personnage, car, il y a neuf ans, ce n’était pas la même Candice. »

Cependant, la star a également évoqué que ce prochain tournage serait probablement le dernier, car comme tout monde la comédienne a aussi besoin de souffler un peu, mais surtout pour consacrer plus de temps à ses enfants.

Devinez qui est de retour ? On vous donne rendez-vous le vendredi 27 août à 21h05 sur @France2tv pour la saison 9 🎉💘 #CandiceRenoir #saison9 #diffusion @NewenFrance pic.twitter.com/6o462ISqCI — CandiceRenoir (@CandiceRenoir) August 3, 2021

« C’est extraordinaire d’être allée jusqu’à la saison 10 ! Je m’en réjouis tous les jours, s’est-elle félicitée. Je n’ai aucune envie de lâcher Candice, parce que j’aime passionnément ce personnage et qu’il me permet d’évoluer dans mon métier. Mais en même temps, j’aspire à des choses nouvelles. J’ai besoin d’avoir un emploi du temps moins chargé pour ça, mais aussi pour mes enfants qui grandissent, confie-t-elle. Elles sont à un âge où elles ont besoin de leur maman puisqu’elles rentrent dans l’adolescence. Je ne sais pas encore comment je vais concilier tout ça », a-t-elle également indiqué aux journalistes.

Toutefois, rien n’est pour le moment confirmé, si la saison 10 sera la dernière ou non. En attendant d’avoir plus d’information et la diffusion de la saison 9, profitons déjà de cette rediffusion de la sixième saison de ce soir sur France 2 à partir de 21H10. Sinon, pour les plus impatients, la neuvième saison de « Candice Renoir » est déjà disponible en avant-première sur Salto.