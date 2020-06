Candace Cameron-Bure et Andrea Barber ont toutes deux auditionné pour le même rôle de DJ de Full House. Découvrez toute l’histoire derrière le rideau.

L’actrice, productrice et auteur américaine Candace Cameron-Bure est largement connue pour son personnage DJ dans Full House. Mais pourquoi parlons-nous de cela maintenant? car il y a une histoire derrière ce rôle particulier qui était inconnue. Et nous voici avec l’une des meilleures histoires de pirogue dans cette quarantaine ennuyeuse et insupportable. donnez-lui une lecture.

Pour le dire simplement, Candace n’était pas seulement l’actrice qui a auditionné pour le rôle. Il y a une autre actrice de la série qui a initialement auditionné pour le rôle. Le rôle entend jouer la fille aînée de Danny Tanner (Bob Saget), DJ. C’est elle qui était plus sérieuse que ses jeunes frères et sœurs. Elle a bien réussi à l’école et était en grande partie responsable. Cela contraste avec sa meilleure amie, Kimmy Gibbler, qui était plutôt une enfant sauvage.

Candace Cameron-Bure

Full House était populaire pour ses histoires sucrées avec des leçons de vie et des câlins à la fin de chaque épisode. Il avait de nombreux personnages principaux et supplémentaires. L’un des éléments essentiels de l’émission était Kimmy d’Andrea Barber, qui est apparu dans la majorité des épisodes comme le meilleur ami du DJ. Contrat avec DJ, Kimmy était excitée remplie d’énergie avec une personnalité audacieuse dans ses tenues colorées.

L’expérience de Cameron-Bure et le potentiel de Barber

Mais à la toute première fois, Barber est venue auditionner pour Full House, elle a essayé pour le rôle de DJ au lieu de Kimmy. Finalement, les producteurs voulaient Cameron-Bure pour le personnage de la sœur aînée de Tanner. Avant de se produire dans la sitcom ABC, Cameron-Bure avait une série de performances mettant en vedette des invités dans d’autres expositions telles que St. Elsewhere, Growing Pains, Who’s the Boss.

Cela a simplement fait de Cameron-Bure un meilleur moyen de représenter Dj. Le titre de certains reportages suggère que l’équipe de Full House a vu le potentiel de Barber et lui a demandé de revenir et de lire pour le rôle. Barber est apparu dans 146 épisodes. D’un autre côté, son apparence n’était censée concerner qu’un seul épisode. L’ambiance amusante du personnage a été aimée et ils ont élargi son rôle.

Après une longue pause dans le jeu, Barber a ensuite repris le rôle de Kimmy pour la suite dérivée de Netflix Fuller House.