Camping Paradis sur TF1 : que nous réserve la rediffusion de l’épisode « Premières amours » de ce soir ?

Après les histoires d’amour compliquées qu’ont vécues récemment Tom Delormes et sa bande dans les deux derniers épisodes de la saison 12 de « Camping Paradis » intitulés « Allumer le camping » et « Les bikers au camping », TF1 a décidé de remettre ça avec un épisode en mode rediffusion. Vous l’avez peut-être déjà vu, car il s’agit d’un épisode de 2018 intitulé « Premières amours ». Cette fois-ci, l’histoire sera principalement centrée sur Parizot, une des figures emblématiques de la série, sa sœur ainsi que les nouveaux campeurs. Et après avoir découvert les talents d’actrice de la chanteuse Amanda Lear la semaine dernière, nous aurons la chance ce soir à 21H05, de revoir ceux de l’animatrice Virginie Guilhaume. Que nous réserve alors cette rediffusion que la chaine a programmée ?

« Premières amours », c’est quoi l’histoire ?

Le titre de cet épisode en dit déjà long sur l’intrigue qui nous attend ce soir sur TF1 dans « Camping Paradis ». En effet, on y parlera encore d’histoire de cœur, mais cette fois-ci, il ne s’agira pas de celles de Tom Delormes. Et justement, la rediffusion de cet épisode de 2018 permettra aux fans de faire une petite pause avant d’attaquer la suite de la saison 12. Sinon, pour en revenir à cet épisode de ce soir, le camping va comme d’habitude accueillir de nouveaux clients avec chacun leur problème.

Dans cet épisode intitulé « Premières amours », c’est une petite famille qui va mettre un peu de piquant dans la vie du camping. Accompagnée de ses parents pour passer un bon moment de détente en famille, Léa, une jeune fille de 17 ans semble être très préoccupée par quelque chose et ne se sent pas du tout à l’aise. La raison est que son petit ami, Thibault l’a rejoint en cachette au camping pour parler à ses parents. En effet, le petit couple d’adolescents doit leur annoncer que Léa est enceinte et qu’ils attendent avec joie l’arrivée de cet enfant.

Du côté des employés et des autres nouveaux venus, il y a également Olivia accueillie chaleureusement par Audrey et qui vient de retrouver son amie d’enfance, Margot. Après des années sans avoir eu de nouvelles l’une de l’autre, les deux femmes ont beaucoup de choses à se dire. Olivia étant déjà mariée, elle présente évidemment son conjoint, Benjamin à son amie. Cependant, ce qu’elle ne sait pas, c’est que Margot et Benjamin se connaissent déjà et ont même eu une relation il y a trois ans.

De son côté, Parizot attend avec impatience l’arrivée de sa sœur au camping et en parallèle, Xavier quant à lui, tombe amoureux d’une nouvelle et très jolie campeuse, Bérengère. Mais à ce moment-là, il ne sait pas du tout qu’il s’agit de la sœur de Parizot. Va-t-il tout de même se lancer et avouer son attirance pour Bérangère ? Comment les parents de la jeune Léa vont-ils réagir en apprenant que leur fille est enceinte ? Et Margot et Benjamin, vont-ils avouer ou non à Olivia qu’ils ont déjà eu une relation ? On vous laisse découvrir les réponses ce soir sur TF1.

Qui verra-t-on dans cet épisode ?

Comme vous le savez déjà, les différents guests qui sont passés dans les nombreux épisodes ont réussi à faire le succès de cette série. Et « Camping Paradis » saison 12 a réussi son grand retour grâce justement à ses invités comme on l’a vu récemment dans les nouveaux épisodes avec Patrick Sébastien, Patrick Puydebat ou encore Amanda Lear. Cette rediffusion est donc l’occasion pour les fans de revoir l’incroyable performance de l’animatrice Virginie Guilhaume en incarnant le rôle de Bérangère Parizot.

À ses côtés, nous verrons aussi Nicolas Grandhomme (Louis), Delphine Le Moine (Sophie), Ilona Bachelier (Léa), Fanny Krich (Olivia), Quentin Thebault (Thibault), Alix Bourgeron (Margot) et Vincent Paquot (Benjamin). Et évidemment les habitués de la série Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Virginie Guilhaume (Bérangère) ainsi que Patrick Paroux (Parizot). Voilà donc ce que nous réserve cet épisode de 2018. Donc, en attendant la suite de la saison 12 de « Camping Paradis », rendez-vous ce soir à 21H05 sur TF1 pour voir ou revoir « Premières amours ».