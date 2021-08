Camping Paradis sur TF1 : que nous réserve la rediffusion de l’épisode « Le grand saut » de ce soir ?

Eh bien, les fans de la célèbre série comédie « Camping Paradis » devront encore patienter un peu, avant d’attaquer la suite de la saison 12 puisque TF1 continue avec une rediffusion. En effet, la chaine a programmé ce 2 août à 21H05 la rediffusion d’un épisode de la saison de 2019 intitulé « Le grand saut ». Une occasion donc de revoir ou découvrir pour certains d’entre vous un des épisodes phares des aventures de Tom Delormes, de ses employés ainsi que des clients du camping. Et après avoir eu comme invitée Virginie Guilhaume la semaine dernière, Laurent Ournac va accueillir cette fois-ci une grande comédienne comme guest dans la série, il s’agit de Véronique Genest. Elle incarnera le rôle d’une mamie gâteau qui devra dire au revoir à son petit fils et à sa fille pour vivre ailleurs. Que nous réserve alors cet épisode que TF1 a prévu de diffuser ce lundi ?

« Le grand saut », c’est quoi l’histoire ?

Comme à notre habitude chaque semaine, nous vous avons préparé un petit aperçu de ce qui vous attend dans la soirée du lundi dans « Camping Paradis ». Et après les épisodes précédents « Premières amours » et « Les bikers au camping » dans lesquels nous avons eu droit à d’incroyables histoires de cœur, TF1 a décidé de changer un peu le ton en proposant un épisode avec une tout autre thématique, la famille.

Le camping va donc accueillir pour cette soirée de nouveaux clients et on commence par Charlotte, une amie d’enfance d’Audrey qui est venue avec son fils Lucas. Martine et Jean-Claude, les parents de Charlotte ont également fait le voyage avec eux pour venir passer des vacances en famille sachant que c’est Martine qui s’occupe la plupart du temps de Lucas. Partageant un lien très fort avec ce dernier, elle le considère même comme son propre fils. Cependant, Charlotte n’est pas venue au camping par hasard ni pour passer du bon temps, mais c’est principalement pour passer un entretien d’embauche dans la région. Ce qui veut dire qu’elle et son fils vont devoir déménager de chez ses parents.

D’un autre côté, il y a aussi l’arrivée de Lucie et Géraldine, qui pour la première fois vont passer leurs vacances au camping sans leurs parents. Et étant l’ainée, Géraldine doit donc veiller sur sa jeune sœur pendant leur séjour même si cela ne lui plait pas du tout. De plus, elle aura du mal à gérer la situation, car Lucie a invité son petit ami, Julien à venir en cachette au camping. Entre sa sœur déterminée à faire le grand saut en ayant sa première relation sexuelle avec son copain et ce jeune Julien trop sûr de lui semblant ne s’intéresser à sa sœur que pour coucher avec elle, Géraldine n’aura pas de temps pour elle. Comment va-t-elle alors gérer seule cette situation ? Et comment Charlotte va-t-elle annoncer à ses parents qu’elle et son fils vont déménager ? Les réponses à découvrir sur TF1.

Qui verra-t-on dans cet épisode ?

À part les différentes histoires que nous réserve chaque épisode de cette célèbre série créée par Michel Alexandre, les téléspectateurs ont également été conquis par le fait d’avoir à chaque fois de grandes célébrités comme invité. Et dans cet épisode intitulé « Le grand saut », nous aurons la chance de voir la comédienne, Véronique Genest dans le rôle de Martine, la grand-mère de Lucas. À ses côtés, nous verrons également Patrick Raynal (Jean-Claude), Sabine Perraud (Charlotte), Anaïs Parello (Géraldine), Honoré Berrier (Lucas), Rose de Gouvello (Alicia), Julia Dumont (Rose), Louis Le Barazer (Lucie), Cathy Darietto (Julien), Lény Sellam (Campeuse Forum) et Maximilien Fussen (Père Damien).

Audiences prime: "Camping Paradis" sur TF1 domine une nouvelle fois largement la soirée "Baywatch" sur M6 et la série de France 2 à égalité loin derrière – C8 à plus de 1,1 million mais le reste de la TNT à moins de 500.000 #campingparadis https://t.co/il8tE9jI5Y — Jean Marc Morandini (@morandiniblog) July 27, 2021

On n’oubliera pas évidemment de citer les personnages principaux de la série, Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey) et Patrick Paroux (Parizot). Donc, même s’il ne s’agit pas encore de la suite de la saison 12 de « Camping Paradis », cette rediffusion vous permettra de découvrir ou revoir un des épisodes phares de la saison de 2019. Alors, rendez-vous sur TF1 ce 2 août à 21H05.