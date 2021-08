Camping Paradis sur TF1 : que nous réserve la rediffusion de l’épisode « Cette année-là » de ce soir ?

Une nouvelle semaine commence et comme chaque lundi, TF1 nous donne rendez-vous dans « Camping Paradis » pour découvrir les nouvelles aventures de Tom Delormes, de ses employés et de ses clients. Ce 9 août 2021 à 21H05, la chaine nous propose de nouveau une rediffusion d’un épisode de 2019 intitulé « Cette année-là », en attendant la suite de la saison 12. Toutefois, celui-ci est assez différent des autres et va surement plaire aux fans puisque c’est en 1976 que l’on retrouvera le célèbre propriétaire du camping. Et après avoir eu comme invitée la semaine dernière, Véronique Genest, on aura la chance cette fois-ci de voir les talents de comédienne de Dounia Couesens (ex Plus Belle La Vie) qui incarnera la mère de Tom de cette époque. Que nous réserve alors cet épisode que TF1 a prévu de diffuser ce lundi ?

« Cette année-là », c’est quoi l’histoire ?

Si vous pouvez revenir dans le passé à l’époque de la rencontre de vos parents, que feriez-vous ? Eh bien, c’est justement ce que cet épisode de « Camping Paradis » va nous raconter.

En effet, après dix ans aux commandes, Tom Delormes se demande maintenant si le moment n’est pas arrivé pour lui, de vendre le camping que ses parents lui ont laissé pour changer de projet et penser à son avenir. De plus, il a déjà un rendez-vous avec de gros investisseurs hollandais très intéressés par l’emplacement. Cependant, il ne pourra pas y aller, car faute d’inattention, il s’assomme accidentellement et se réveille ensuite au même endroit, mais au mois de juillet 1976. Oui, il est bien dans le passé avec les pattes d’éléphant, les cols pelle à tarte, le combi W, les 2CV et Giscard comme président.

En se rendant compte de ce qui est en train de se passer, Tom disjoncte complètement, notamment en découvrant le camping de l’époque. Mais les choses vont devenir encore plus étranges pour lui lorsqu’il voit ses jeunes parents Patrick et Marie. Cette année-là va justement être celle de leur rencontre, sauf que les deux n’ont pas du tout l’air de bien s’entendre et le futur couple ne part pas sur de bonnes bases. En se baladant un peu dans ce camping du passé, il tombe également sur d’autres personnages de la série, comme André et Jacques Parizot, le père de Christian, un savant fou.

Par rapport à la situation de ses parents de cette époque, Tom décide de jouer le rôle de Cupidon avec l’aide de Parizot, pour faire en sorte que Patrick et Marie finissent par sortir ensemble. La raison est que s’ils ne se rencontrent pas, le propriétaire du camping que nous connaissons tous ne verra jamais le jour. Comment Tom Delormes va-t-il donc s’y prendre pour réunir ses parents ? Comment va-t-il revenir dans son présent ? Et s’il y arrive, vendra-t-il finalement le camping ? Les réponses, vous les aurez ce soir sur TF1.

Qui verra-t-on dans cet épisode ?

À part cette incroyable histoire de voyage dans le passé que nous réserve cet épisode de « Camping Paradis », les téléspectateurs auront également l’occasion de voir les talents de l’actrice Dounia Couesens, qui a déjà fait partie du casting de « Plus Belle La Vie ». On la verra cette fois-ci dans le rôle de Marie, la mère de Tom. À ses côtés, nous verrons également Matthias Van Khache dans le rôle de Patrick, Thierry Heckendorn dans le rôle d’André, Mathieu Barbet dans le rôle d’Aymeric, Benjamin Alazraki dans le rôle de Serge, Catherine Lefroid dans le rôle de Françoise et Ange-Toussaint Panicali dans le rôle de Dany.

Hier, #CampingParadis a rassemblé 4,4M de téléspectateurs soit 23% du public devant @TF1 ! @LaurentOurnac ⏪ Semaine dernière : 4,6M – 22,9%Pda – 24,2% des FRDA-50 ans (Camping Paradis) pic.twitter.com/lOmAGGmv2F — Romain L'Actu Télé 📺 (@ActuRomain) August 3, 2021

On n’oubliera pas évidemment de citer les personnages principaux de la série, Laurent Ournac (Tom Delormes), Patrick Guérineau (Xavier/Javier), Candiie (Audrey/Odile) et Patrick Paroux (Parizot/Jacques Parizot).

Donc, même s’il ne s’agit pas là encore de la suite de la saison 12 de « Camping Paradis », cette rediffusion vous permettra de découvrir ou revoir un des meilleurs épisodes de 2019. Alors, rendez-vous sur TF1 ce 9 août à 21H05.