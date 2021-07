Camping Paradis saison 12 sur TF1 : qui sont les invités de l’épisode 3 de ce soir ?

Après plusieurs mois d’absence, la nouvelle saison de la série « Camping Paradis » a très bien été accueillie par les téléspectateurs et a même dépassé toutes les attentes de la production. Diffusé depuis le 5 juillet, TF1 a réussi à enregistrer d’incroyables taux d’audiences depuis le premier épisode avec Patrick Sébastien et le deuxième avec Linda Hardy. On n’en attend donc pas moins par rapport au troisième épisode programmé ce soir sur la chaine à 21H05. Intitulé cette fois-ci « Les bikers au camping », cet épisode nous emmènera vivre de nouvelles aventures toujours avec beaucoup d’humour aux côtés de Tom Delormes, ses employés et les clients du camping. Et aujourd’hui, nous aurons comme invité spécial, la chanteuse Amanda Lear dans la peau d’une mère de famille qui suite au décès de son mari a décidé de croquer la vie à pleine dent avec la compagnie d’un jeune homme. Que nous réservent donc les nouveaux clients du camping ce soir ?

« Les bikers au camping », c’est quoi l’histoire ?

De nombreux fans sont sûrement déjà très impatients de voir la suite de cette nouvelle saison de « Camping Paradis », surtout après les évènements du deuxième épisode de la semaine dernière intitulé « Allumer le camping » où l’amour était au rendez-vous. Et les histoires de cœur vont encore faire partie de l’intrigue de cet épisode.

En effet, Tom, notre héros et aussi le propriétaire du fameux camping vit depuis un moment le grand amour avec Stéphanie, l’infirmière de la région. De plus, leur relation n’est plus un secret pour personne depuis que Parizot a tout dévoilé aux employés du camping. Cependant, le temps passe et les bleus sont presque persuadés qu’elle trompe leur bien-aimé patron. Ils décident alors de prévenir Tom de ce qui est en train de se passer derrière son dos.

Mais, à part les histoires de cœur du grand patron du camping, on y suivra également comme à notre habitude, celles des clients. Le « Camping Paradis » accueillera dans cet épisode, Alix, son compagnon Eric et son fils, Simon. Une petite famille venue passer un bon moment pour oublier les tracas du quotidien, notamment Eric, très investis dans son rôle de beau-père et veut profiter de ce moment pour se rapprocher de Simon. Cependant, la tranquille virée familiale devient très vite un problème pour ce dernier lorsque Renaud, l’ex-conjoint d’Alix et aussi le père de l’enfant débarque. Arrivant sur sa grosse moto rutilante, le biker très charismatique met évidemment très mal à l’aise, Eric, le gentil professeur de SVT. Étant très serviable, sensible, pas très sûr de lui, bref, tout le contraire de Renaud, le compagnon actuel d’Alix sent tout de suite qu’ils ne jouent pas dans la même catégorie et que leur séjour ne va pas du tout se passer comme prévu.

Sinon, il y a également l’arrivée d’une autre famille au camping, celle de Catherine, accompagnée de sa fille Léa. Toutes les deux sont venues afin de tenir compagnie et réconforter la mère de Catherine, Marie-Hélène suite à la mort de son mari, un an auparavant. Sa fille pensait alors que sa mère devait se sentir très seule et avait le moral au plus bas, mais à son arrivée, elle découvre autre chose. Marie-Hélène a déjà tourné la page et vit à cent à l’heure avec Marc, son jeune nouveau compagnon de vingt ans son cadet. Comment sa fille va-t-elle prendre cette nouvelle vie de sa mère ? Eric, le gentil professeur de SVT va-t-il réussir à s’imposer face à Renaud, le biker ? Et comment la belle histoire d’amour de Tom et de Stéphanie va-t-elle finir ? Les réponses à découvrir ce soir sur TF1.

Qui verra-t-on dans ce nouvel épisode ?

Comme nous le savons déjà, inviter de grandes personnalités est une des choses qui ont fait le succès de « Camping Paradis ». Et cet épisode « Les bikers au camping » ne déroge pas à la règle puisque nous aurons le privilège de voir à l’écran la célèbre chanteuse, actrice et animatrice télé, Amanda Lear dans le rôle de Marie-Hélène. À ses côtés, nous verrons également Arnaud Binard dans le rôle de Renaud, Shirley Bousquet dans le rôle d’Alix, Marie Guillard dans le rôle de Catherine, Aliocha Delmotte dans le rôle de Simon, Juliette Chêne dans le rôle de Stéphanie sans oublier Laurent Ournac dans le rôle de Tom Delormes, Thierry Heckendorn dans le rôle d’André, Patrick Guérineau dans le rôle de Xavier et Candiie dans le rôle d’Audrey.

Voilà donc ce que nous réserve ce nouvel épisode de la saison 12 de « Camping Paradis ». Rendez-vous ce soir à 21H05 sur TF1 si vous faites partie des grands fans de la série. Vous pouvez également voir les épisodes de Camping Paradis en streaming sur Salto.