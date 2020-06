Cameron Smith devrait être déplacé au poste de demi-arrière, déclare Andrew Johns, Melbourne Storm

L’un des meilleurs demi-arrières de la ligue de rugby, Andrew Johns, a fait appel au Melbourne Storm pour faire passer Cameron Smith dans le maillot n ° 7 pour débloquer son jeu offensif bégayé.

Bien que le Storm détienne actuellement un dossier de 2-1 cette saison, l’équipe de Craig Bellamy n’a pas réussi à franchir la barre des 20 points dans ses trois matchs, avec seulement six contre les Raiders de Canberra le week-end dernier.

Au milieu des suggestions selon lesquelles la star des Raiders Josh Hodgson avait dépassé Smith comme le meilleur talonneur du jeu, Johns a suggéré que le fait de déplacer le joueur de 36 ans dans le rôle de demi-arrière permettrait au Storm d’utiliser sa vision et son jeu de manière plus efficace.

« The Storm a eu ce style structuré vraiment robotique au fil des ans qui a si bien fonctionné parce qu’ils sont si bien percés », a déclaré Johns à Wide World of Sports. Comportement immortel.

Smith se prépare à prendre le terrain avant la défaite de la troisième ronde de Storm contre les Raiders de Canberra (Getty)

« Quand (Cooper) Cronk est parti, mais même quand il était encore là, ils n’ont pas eu une de ces moitiés vraiment naturelles qui lève les yeux et joue ce qu’ils voient, ils ont vraiment compté sur leur structure.

« Maintenant, avec le ruck plus rapide, je pensais que la semaine dernière, ils ont trop essayé de s’appuyer sur leur jeu structuré.

« Personne ne joue mieux en levant les yeux et en scrutant la défense et en jouant ce qu’il voit que Cameron Smith.

« Nous avons vu Cameron le faire sur le terrain quand il joue à la moitié factice et parfois il sort et joue au premier receveur et il est si dangereux parce qu’il est un joueur terriblement talentueux. »

Déplacer Cameron Smith dans les moitiés permettrait au Storm de commencer Brandon Smith comme talonneur (Getty)

Célèbre pour son rôle dans le maillot n ° 9, Smith n’a commencé que sept de ses 414 matchs dans la LNR en position de demi-arrière, le plus récent ayant eu lieu en 2014.

La doublure de Smith, Brandon Smith, a été présentée comme la prochaine dans la lignée du maillot Storm No.9, et cette décision pourrait permettre aux deux Smiths de jouer régulièrement côte à côte.

« Je ne vois pas Jahrome Hughes comme un demi naturel », a déclaré Johns.

« Je pense que Brandon Smith est un joueur débutant (calibre), nous l’avons vu au cours des deux dernières années. »

The Storm cherchera à revenir dans le cercle des gagnants cette semaine quand ils accueilleront les Rabbitohs de Sydney Sud au parc AAMI