Cameron Smith a une part de deuxième place alors que Dustin Johnson prend la tête du tour final

AUGUSTA, Géorgie (AP) – Même sans spectateurs en novembre, les Masters ont promis de livrer plus de drame avec 10 joueurs séparés par un seul coup dans un week-end rempli de possibilités.

Et puis Dustin Johnson l’a transformé en un one man show.

Le joueur n ° 1 au monde a regardé chaque morceau samedi, s’éloignant d’une part de cinq à cinq de la tête avec un départ explosif – 4 sous à quatre trous – et ne lâchant jamais son pied sur l’accélérateur jusqu’à ce qu’il ait eu un 7 -Moins de 65 ans et égalé le record des 54 trous des Masters.

Plus important encore, Johnson avait une avance de quatre coups.

Dimanche, ce sera la troisième fois que Johnson prend les devants dans le tour final d’un majeur, avec deux autres majeurs où il était à égalité pour la tête. Son seul majeur était l’US Open 2016 quand il est revenu par derrière. Plus récemment, il avait une avance d’un coup à Harding Park dans le championnat PGA cet été, fermé avec un 68 et perdu contre un 64 par Collin Morikawa.

Cet effort était une classe de maître. Johnson a utilisé un putter au-dessus d’une pente à droite du 18e green à 5 pieds et l’a percé pour un par pour couronner un autre tour sans bogey et atteindre 16 moins de 200. Cela égalise le record établi par Jordan Spieth en 2015, lorsque il a remporté une victoire de quatre coups sur Justin Rose et Phil Mickelson.

Cameron Smith fait une poussée tardive

Tous les joueurs poursuivant Johnson ne sont pas aussi familiers. Deux d’entre eux sont des recrues Masters.

Sungjae Im, l’attaquant de balle suprême de Corée du Sud qui a remporté son premier titre du PGA Tour deux semaines avant que la pandémie COVID-19 arrête le golf au printemps, a réussi un birdie au dernier trou pour 68. Abraham Ancer, du Mexique, a sauvé la normale le 18 pour a 69. Ils étaient âgés de moins de 204 ans, avec Cameron Smith, d’Australie.

Smith a ouvert avec 12 pars avant de courir trois birdies consécutifs et de rentrer chez lui à un 69.

« C’était un tour très haut et bas, un peu décousu », a déclaré Smith.

« Mais accroché là et à la fin, c’était génial. »

Dustin Johnson mène. (Getty)

Justin Thomas et Jon Rahm n’ont eu leurs chances que de faire des erreurs intempestives. Rahm presque en tête est le deuxième tir sur le huitième par-5 et a frappé son prochain d’un arbre et dans les buissons sur son chemin vers un double bogey. Thomas a effectué son deuxième coup au-dessus du 15e green et dans l’eau, faisant bogey sur un par 5 où il espérait rattraper le terrain.

Les deux ont bogeyé le 18e trou. Thomas a tiré 71, Rahm avait un 72.

Lorsqu’on lui a demandé de décrire sa journée, Rahm n’a pas mâché ses mots.

« Sérieusement? Comment décrirais-je? Assez horrible, » dit-il.

Les heures de départ de la ronde finale ont été déplacées pour se terminer à 15 heures afin que CBS puisse honorer son contrat avec la NFL, et ce sera des trios sur les deux tees. Et comme toute la semaine, et toute l’année, il n’y aura pas de rugissements à ajouter à la pression.

Dustin Johnson écrit l’histoire des Masters

Le champion en titre Tiger Woods restera dimanche pour présenter la veste verte, et il devra laisser la sienne à Augusta National jusqu’à son retour.

Woods avait 4 sous les 10 trous pour commencer le Masters, et il n’a récolté qu’un seul coup de plus au cours des 44 trous suivants. Il a terminé avec un 71 au deuxième tour, un 72 au troisième tour et était à 11 tirs derrière.

Cela n’a probablement pas aidé Woods, âgé de 44 ans, à faire 26 trous sur le gazon mou d’un parcours vallonné,

« Cela fait juste partie de l’accord », a-t-il déclaré. «Si vous avez de longues journées comme celle-ci, je vais avoir un peu mal, ce que je suis définitivement.

Cameron Smith a terminé deuxième à égalité. (Getty)

Le champion de l’US Open Bryson DeChambeau était plus étourdi que douloureux. Il s’est senti si étrange jeudi soir qu’il a eu un autre test COVID-19 pour être sûr – il est revenu négatif – et le favori des paris de ce Masters était au milieu du peloton.

Le score a été bas toute la semaine. La coupe de 36 trous samedi matin était à la normale 144, la plus basse de l’histoire des Masters, une autre mise à jour du livre des records du club.

Toujours devant Johnson, il y a une chance d’établir le record des 72 trous. Tout ce qui l’intéresse, c’est une veste verte, et compte tenu de son expérience passée, il sait mieux que de regarder vers l’avenir.

« Je sens que je joue bien et j’ai beaucoup confiance en ce que je fais. Tout se passe bien », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de très bons joueurs autour de moi. Je vais jouer agressivement quand je peux et jouer intelligemment quand je ne peux pas. »

Il était agressif au départ. Tout d’abord, il a percé un fer 5 qu’il a presque percé pour un albatros sur la normale 5 seconde, lui laissant un aigle tap-in. Il a suivi cela avec un lancer levé à 5 pieds pour birdie sur le n ° 3, et un birdie de 40 pieds a grimpé la pente sur le quatrième trou par 3 alors que l’avance commençait à grandir.

Thomas était à moins de deux coups jusqu’à ce qu’il fasse des erreurs et Johnson a continué. Johnson a eu des birdies de deux putts sur la normale 5 sur le neuf arrière, et il n’a pas fait de bogey depuis le sixième trou de son deuxième tour.