Cameron Munster joue alors que le Queensland revendique la victoire d’Origin sur la Nouvelle-Galles du Sud

Cameron Munster a gravé son nom dans le folklore de l’État d’origine du Queensland, jouant un rôle principal en tant que Maroons a réussi l’un des grands bouleversements pour remporter la série dans un troisième match décisif.

Muster s’est avéré être la différence dans la série, imparable dans les deux matchs qu’il a disputés les 80 minutes complètes, menant les Maroons à une victoire passionnante de 20 à 14 devant une foule de capacité au stade Suncorp. Il a reçu les honneurs de l’homme du match.

Le Queensland a été revitalisé par le retour de Munster après qu’un coup de tête l’ait écarté pour la majeure partie du deuxième match, la star de Storm faisant un affichage éblouissant dans le décideur alors que son équipe réclamait le bouclier pour la première fois depuis 2017, mettant fin aux espoirs de Brad Fittler. d’une Origine à trois tourbes pour les Bleus.

Après avoir été qualifié de « pire » côté Maroons, le skipper du Queensland Daly Cherry-Evans a donné la réponse parfaite en acceptant le bouclier.

« Au nom de la pire équipe du Queensland, merci beaucoup », a-t-il déclaré.

Cameron Munster a réalisé l’une des plus grandes performances Origin de tous les temps dans le troisième match (Getty)

Le décideur a commencé de manière idéale pour le Queensland, avec la décision de Wayne Bennett de déplacer Valentine Holmes à une position d’aile, le départ de Corey Allan à l’arrière a fourni des dividendes instantanés.

De retour dans la position où il a fait des ravages dans la série 2018, Holmes a pris un départ fantastique, marquant le premier essai du concours après un brillant changement de jeu.

« Il s’agit de choisir des joueurs à leur place », a déclaré Phil Gould dans un commentaire.

« C’est la sélection de Wayne Bennett qui savait juste où ils étaient censés jouer et dans les premières minutes, cela a produit un essai pour les Maroons. »

Cependant, le début de rêve s’est rapidement transformé en cauchemar après qu’Allan ait laissé tomber une balle haute réglementaire, permettant à James Tedesco de se faufiler « comme un voleur dans la nuit » pour attirer les Bleus sur la balle.

James Tedesco bat Daly Cherry-Evans pour mettre le ballon au sol pour l’essai d’ouverture du match des Blues (Getty)

« Il prend un petit testeur et vient de le laisser tomber », a déclaré Paul Vautin.

« Daly est en fait probablement inquiet d’être hors-jeu, c’est pourquoi il est hésitant et puis est venu Tedesco comme un voleur dans la nuit. »

« La prise était probablement un peu trop facile pour lui, c’est la pression d’Origin et Tedesco arrive avec la prise », a ajouté Gould.

Les fans du Queensland ont gâché leur chance dans le deuxième match lorsque Munster a été exclu avec une commotion cérébrale dans les deux premières minutes, et dans le décideur, les fans de Blues ont bientôt maudit le virus des blessures eux-mêmes, le skipper Tedesco exclu avec une HIA dans le 20e minute.

Tedesco a été contraint de quitter le terrain et a été exclu du match après avoir chuté un genou à la tête de Josh Papalii dans un tacle maladroit.

L’entraîneur des Blues Brad Fittler console son capitaine James Tedesco après avoir été expulsé du terrain (Getty)

Avec un Tedesco déprimé qui boitait hors du terrain entre les mains des entraîneurs, les Bleus n’ont pas réussi à trouver une sorte de rythme offensif en première mi-temps, refusés à maintes reprises par une défense fervente des Marrons.

« L’attaque des Bleus semble être à six et sept, ils semblent un peu perdus », a déclaré le grand Maroons Paul Vautin.

« Dans Origin Two, le Queensland était un peu en retrait, mais ce soir, ils prennent du temps et de l’espace loin d’eux », a ajouté Gould.

«Ils lisent les jeux assez confortablement et la Nouvelle-Galles du Sud se contente de jouer avec les jeux standards utilisés dans les jeux précédents, ils n’ont rien introduit de nouveau.

« Le Queensland s’en sort rapidement, Gagai en particulier et Cherry-Evans ont tous deux interrompu les matchs. »

Harry Grant a marqué un essai en deuxième mi-temps dans un incroyable début de State of Origin pour les Maroons (Getty)

Le Queensland a rapidement pris le dessus et cela est venu grâce à l’introduction du jeune pistolet Harry Grant.

« Il n’est ici que pour quelques sets de six, mais il semble déjà capable de changer ce jeu et de changer toute la dynamique de cette série avec son travail sur une moitié factice », a déclaré Gould alors que Grant avait un impact immédiat. .

En forme et en bonne santé après sa commotion lors du deuxième match, Munster a sans doute fourni le moment de la première mi-temps avec un trio de coups de pied à couper le souffle pour permettre à Edrick Lee de marquer le deuxième essai du concours.

« Il a été le meilleur joueur sur le terrain de quelques longueurs », a déclaré la légende des Maroons Darren Lockyer à la mi-temps.

« Il est tellement énergique et il veut juste s’impliquer, en particulier sur le bord gauche. »

La star de Rising Origin Harry Grant fait un essai pour ses débuts

« Il est l’épine dorsale de l’attaque du Queensland », a ajouté Wally Lewis.

Munster a attaqué sans relâche le côté gauche de la défense de la Nouvelle-Galles du Sud, obligeant la star des Blues Nathan Cleary à travailler sans relâche en première mi-temps.

Les hommes de Bennett ont commencé la seconde mi-temps de la même manière qu’ils ont terminé la demie d’ouverture, dominant la possession et le territoire dans les 20 premières minutes.

Malgré un set répété après un set répété, la défense des Blues a tenu bon, les Maroons prenant finalement un tir au but de Holmes après une pénalité NSW pour prolonger l’avance à 14-6.

Après avoir impressionné en première mi-temps, Grant a de nouveau mis son nom en lumière, marquant son premier essai avec Origin, suscitant des comparaisons avec le grand Cameron Smith.

«Je déteste mettre du rap sur de jeunes gars comme celui-ci, mais je me souviens quand Cameron Smith a joué son premier match contre Origin en 2003 et il a tout de suite attiré notre attention et je suis parti et j’ai dit: ‘Eh bien, Origin a peut-être changé pour toujours’ », A déclaré Gould.

Les joueurs du Queensland célèbrent après avoir éliminé le décideur de l’État d’origine (Getty)

«Je pense que ce type Harry Grant pourrait bien avoir un effet similaire sur cette génération de Maroons parce qu’il est tellement vivant.

« Il est si agressif, si talentueux et à chaque fois qu’il a touché le ballon ce soir, il a testé la défense des Bleus.

« Je ne dis pas qu’il est Cameron Smith, ce serait ridicule à dire, mais ce soir, il a eu un effet similaire. »

Après que l’essai de Grant ait donné aux Maroons ce qui ressemblait à une avance inattaquable de 20-6, l’essai à la 65e minute de Daniel Tupou a permis de terminer en tribune.

Malgré leur domination pendant la majorité du match, les Marrons ont été contraints de s’accrocher par la peau de leurs dents dans les 10 dernières minutes après qu’un penalty de Nathan Cleary a amené les Blues à un essai.

La tâche des Maroons a été rendue plus difficile avec Corey Allan expulsé pour une faute professionnelle sur Josh Addo-Carr, mais l’équipe de 12 joueurs du Queensland a tenu bon pour revendiquer sans doute sa plus célèbre victoire dans la série State of Origin.