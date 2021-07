Caméra Canapé : M6 déprogramme l’émission et la remplace par “Incroyables transformations”

Eh bien, l’information est tombée, M6 a décidé de déprogrammer dès ce 26 juillet, sa nouvelle émission « Caméra Canapé » après seulement une semaine de diffusion en raison de l’insuffisance des audiences. Lancée depuis le 19 juillet avec une diffusion entre 17H30 et 18H40, l’émission a finalement eu le même destin que celle de 2014 intitulée « Vu à la télé ». Pour vous résumer le concept, six groupes de personnes ont été invités à regarder et à commenter devant leur télévision, bien installé dans leur canapé le quotidien de plusieurs familles. Nicolas Waldorf, Charla Carter, Gil Alma (Nos chers voisins et César Wagner) et Aminata ont justement fait partie de cette aventure en tant que commentateurs. Tout cela à l’aide de nombreuses caméras placées dans les maisons.

Mais que s’est-il passé ?

Ayant été diffusé depuis le 19 juillet, le premier numéro de l’émission « Caméra Canapé » n’a réuni que seulement 464 000 téléspectateurs, soit 5,4 % de part de marché. Les jours suivants, le public n’était toujours pas au rendez-vous avec des audiences toujours en baisse. Et le numéro diffusé le 22 juillet dernier a terminé sa course en rassemblant quelques 317 000 téléspectateurs, soit 3,8% de part de marché. Une situation qui a obligé M6 à prendre ce lundi 26 juillet une grande décision, déprogrammer « Caméra Canapé ». C’est ce que la chaine a ainsi déclaré dans un communiqué :

« Veuillez noter que, en raison d’une baisse d’audience, l’émission Caméra canapé est remplacée par Incroyables transformations, dès le lundi 26 juillet. »

Une décision qu’il fallait vraiment prendre pour la chaine, car pour le lancement de ce nouveau format, la production a programmé celle de Stéphane Plaza, « Chasseurs d’appart » entre 18h45 à 19h40. Un show qui a également fait son grand retour le 19 juillet dernier après les difficultés rencontrées par « Mieux chez soi ». Les mauvaises audiences de « Caméra Canapé » ont ainsi fait chuter en même temps celles de Stéphane Plaza et l’access de M6.

Le Tour de France étant terminé et depuis le début de l’été, la chaine a beaucoup de difficulté pour trouver un programme qui pourrait plaire durant ses après-midis. De plus, avec la diffusion des Jeux olympiques de Tokyo, la concurrence s’annonce très difficile.

Une belle expérience pour les guests

Malgré l’arrêt soudain de la téléréalité, les invités de marque qui ont participé à « Caméra Canapé » ont tout même indiqué qu’ils ont vécu une très belle expérience. Ayant été très bien installés dans leur canapé, Nicolas Warldorf, Charla Carter ou encore Gil Alma se sont beaucoup amusés en regardant et en commentant la vie de ces gens à la télévision. Le célèbre visagiste du show « Incroyables transformations » a même partagé :

« C’était jouissif de pouvoir espionner ces personnes. J’adore faire ça ! Les candidats oublient vraiment les caméras »

M6 mise tout sur « Incroyables transformations »

Comme précisée dans le communiqué de la chaine concernant la déprogrammation de « Caméra Canapé », l’émission sera directement remplacée par « Incroyables transformations ». On retrouvera donc dès ce 26 juillet Nicolas Warldorf et sa bande avec cette fois-ci trois émissions qui seront diffusées du lundi au vendredi à partir de 15H55. Et M6 ne peut compter désormais que sur cette émission pour faire remonter les audiences de ses après-midi après cet échec.

Léa Djadja, le retour

Si vous êtes fans de l’émission « Incroyables transformations », vous savez surement que Léa Djadja n’était pas présente dans la saison 3 et a été remplacée par Ludivine Aubourg. La raison est que notre experte en maquillage, qui était déjà là depuis le début du show, était enceinte de son deuxième enfant. Elle et son compagnon, le chanteur et rappeur Black M sont depuis devenus les parents d’une petite fille, Kiki. Après cette pause, Léa Djadja a révélé au début du mois qu’elle avait finalement décidé de reprendre les tournages. On devrait ainsi la revoir sur nos écrans très prochainement. Espérons alors que le retour d’« Incroyables transformations » fera remonter les audiences de M6.