Caméra Canapé : c’est quoi cette nouvelle émission sur M6 ?

Vous souvenez-vous de cette émission intitulée « Vu à la télé » ? Eh bien, presque sept ans après son échec, M6 a décidé de retenter sa chance avec une nouvelle émission similaire. Des émissions de télévision commentées par des panélistes depuis leur salon, c’était le concept de cette émission de 2014 et c’est également un peu l’idée de la nouvelle téléréalité, « Caméra Canapé », lancée le 19 juillet. Mais cette fois-ci, contrairement à l’ancienne émission, ce tout nouveau divertissement invite les panélistes à s’immiscer dans le quotidien de différentes personnes, familles ou anonymes. Un concept un peu osé, mais a tout de même réussi à attirer de nombreux téléspectateurs lors de sa première diffusion. Nous avons ainsi décidé de vous parler de ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle téléréalité.

« Caméra Canapé », qu’est-ce que c’est ?

Déjà, rassurez-vous si vous avez raté le lancement de l’émission hier il n’est pas encore trop tard pour se rattraper, car vous pourrez tout revoir en replay.

Concernant le concept de « Caméra Canapé », il s’agit d’abord d’un vrai divertissement familial qui nous embarque au cœur de l’intimité de quatre familles françaises ayant accepté l’installation de nombreuses caméras très discrètes un peu partout dans leurs maisons. Et pour pimenter un peu les choses, six groupes de panélistes sélectionnés par la chaîne vont également être filmés devant leurs écrans dans leur canapé pour nous partager leurs réactions ainsi que leurs commentaires par rapport à ce qu’ils sont en train de voir.

Évidemment, on ne suivra pas le quotidien de ces familles, mais plutôt un évènement important comme une demande en maria­ge, un emménagement, etc. Le principe vous rappellera surement celui de « L’amour vu du pré » dans lequel les anciens agriculteurs et agricultrices de l’émission « L’amour est dans le pré » ont pu découvrir des images inédites des candidats bien installés dans leur salon.

Qui sont ces familles que nous pourrons voir à télévision ?

Comme précisée en haut, quatre familles ont donc accepté de jouer le jeu et de partager un des moments les plus importants de leur vie à la télévision. Une chose que tout le monde ne penserait pas pouvoir faire, mais n’a pas fait peur à ces familles sachant que nous vivons tous maintenant à l’ère des réseaux sociaux où tout le monde expose sa vie dans les moindres détails.

Nous y suivrons donc plusieurs personnes, comme Paul s’apprêtant à faire sa demande en mariage à sa petite amie qui ne veut pas se marier ou encore Sékane et Sarah en train de chercher une babysitter sachant que le couple n’a jamais confié leurs trois enfants à des inconnus.

Il y a également David, le père de famille qui va devoir donner le meilleur de lui-même pour s’occuper seul de ses cinq enfants tout un week-end sachant qu’il ne fait jamais rien à la maison. Et enfin, il y a Sarah, à qui ses amis ont décidé d’organiser toute une journée spéciale rencontre afin de trouver l’amour, car elle est toujours célibataire depuis dès années. Pour le reste, on vous laisse le découvrir en image avec les commentaires et les réactions des panélistes pour ne pas vous gâcher la surprise.

Qui sont alors ces fameux panélistes ?

Eh bien, M6 a décidé de donner le rôle de panéliste à plusieurs personnes, des personnalités françaises et aussi des inconnus divisés en six groupes.

Du côté des inconnus, il y a la « famille complice » avec Barbara, Richard et Victorine, puis le « jeune couple branché » formé par Samir et Emily et enfin « les mamies inséparables » avec Francine, Claudine, Danièle et Christine.

Sinon, vous connaissez surement le reste des invités puisqu’il y a l’acteur Gil Alma et sa femme Aminata, Nicolas Waldorf et Charla Carter (Incroyables transformations) ainsi que Barbara et Nikita.

Donc, si vous voulez savoir si Sarah a finalement réussi à trouver le grand amour ou si Marina va épouser Paul, rendez-vous sur M6 du lundi au vendredi à 17H25 dans « Caméra Canapé ».