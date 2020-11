Calvert-Lewin admet qu’il «  vient de réaliser  » à quel point le défenseur d’Everton est rapide – .

in

Photo par Emma Simpson / Everton FC via Getty Images

Dominic Calvert-Lewin a dit Sky Sports qu’il a «juste réalisé» que le défenseur d’Everton Ben Godfrey est «rapide».

Cela fait quelques mois que Godfrey a fait un passage estival de Norwich à Everton et Calvert-Lewin serait maintenant habitué à ce à quoi ressemble le défenseur central.

Défenseur avec une grande présence athlétique, Godfrey a joué à l’arrière central et aussi à l’arrière pour les Toffees cette saison, où il a pu montrer sa vitesse hors du but.

Calvert-Lewin a nommé les joueurs d’Everton qui seraient les meilleurs challengers pour une course, car il y avait quelques noms surprenants.

«La course serait, moi, Ben Godfrey», a déclaré Calvert-Lewin. «Non, je viens de réaliser qu’il est rapide. Il est assez rapide.

«Je pense que même hors de propos, il est assez rapide et athlétique. Mais je pense que si c’était une course à plat, une course de 100 mètres.

«Vous m’auriez, Ben, probablement Jarrad Branthwaite et je devrais probablement jeter Richie [Richarlison] là-dedans. Je pense qu’il serait là-dedans. Il doit l’être.

Photo de Tony McArdle / Everton FC via Getty Images

Il ne fait aucun doute qu’un joueur comme Richarlison se soutiendrait dans une course à pied, avec ou sans ballon, entre ses coéquipiers et il pourrait bien être le joueur le plus rapide du club.

Mais pour les fans d’Everton, il sera encourageant d’entendre que Godfrey et Branthwaite sont également rapidement sortis du parc, car cela ajoute un peu de dynamisme à leur défense lorsqu’ils jouent.

Les deux joueurs essaient toujours de faire leurs preuves au plus haut niveau, Godfrey étant le plus expérimenté après son passage à Norwich dans le haut niveau la saison dernière.

