Call of Duty: Warzone PS5 et Xbox Series X confirmées

Le directeur narratif d’Infinity Ward a confirmé que Call of Duty: Warzone arrivera sur Playstation 5 et Xbox Series X plus tard cette année. Call of Duty: Warzone a continué de prendre le monde d’assaut depuis le mode gratuit de bataille royale pour Call of Duty: Modern Warfare d’Infinity Ward lancé en mars.

Consoles de jeu Call of Duty: Warzone

Alors que le jeu a continué de recevoir de nombreuses mises à jour, certains joueurs sont naturellement préoccupés par l’avenir du jeu avec la sortie de la Playstation 5 et de la Xbox série X prévue pour cette année. Heureusement, Infinity Ward a confirmé que le jeu bénéficiera d’un support sur la prochaine génération de consoles de jeux.

Dans une interview avec GamerGen, le directeur narratif d’Infinity Ward, Taylor Kurosaki, a brièvement parlé des plans de l’équipe pour l’avenir de Warzone, déclarant « Je sais que notre plan est que Warzone va exister pendant un certain temps, donc dès que ces nouveaux systèmes seront disponibles et disponibles, je suis sûr que nous les prendrons en charge. » Compte tenu de la popularité du jeu, cela n’est pas surprenant, mais c’est la première mention du Appel du devoir série apparaissant sur PS5 et Xbox Series X.

Versions de Xbox Series X confirmées

Le réalisateur n’a pas précisé si le support de nouvelle génération pour Call of Duty: Warzone signifierait simplement une rétrocompatibilité sur Playstation 5 et Xbox série X, ou un tout nouveau remaster du jeu.

Kurosaki a également mentionné dans l’interview qu’Infinity Ward prévoit de soutenir la Warzone bien après le lancement du prochain titre Call of Duty, qui devrait être lancé plus tard cette année sur les consoles actuelles et de nouvelle génération.

Warzone a connu un énorme succès depuis son lancement en mars et il n’est pas surprenant qu’Infinity Ward ait l’intention de garder le titre aussi longtemps que possible. Bien que l’avenir de Warzone soit prometteur, il reste à voir où la série Call of Duty se dirige ensuite, en particulier avec des rumeurs selon lesquelles Treyarch aurait dû précipiter le développement du prochain titre.

