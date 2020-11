Call of Duty Warzone Progression obtient une mise à jour pour l’ère de la guerre froide

in

Activision a dévoilé quelques informations supplémentaires sur l’avenir de Warzone. Avec Treyarch sortant bientôt Black Ops Cold War, le sort de Call of Duty Warzone était en jeu. Des rapports avaient précédemment confirmé que Cold War obtiendrait son propre Battle Pass. Par conséquent, les utilisateurs de Warzone en free-to-play ne savaient pas à quoi s’attendre maintenant que Treyarch prendra le relais ce mois-ci.

Activision a confirmé que les trois titres de Call of Duty seront désormais synchronisés. Cela signifie que la progression qu’un joueur a gagnée dans Warzone sera conservée dans Cold War. Même avec les nouvelles cartes ou modes, la progression gagnée en broyant tout cela ne sera pas perdue. Ce sera un énorme soupir de soulagement pour beaucoup.

De plus, le Battle Pass sera synchronisé pour les trois titres. Les joueurs peuvent gagner de la progression en jouant à l’un des titres. Tous ces changements entreront en vigueur le 10 décembre.

Découvrez comment tout va démarrer dans Cold War, qui marquera la prochaine ère de Call of Duty.

Lire la suite–Call of Duty Warzone: Comment dominer avec le meilleur équipement pour M13

Progression de rang et système de prestige dans Call of Duty Cold War

Activision a officiellement déclaré que la progression de Modern Warfare et Cold War se heurterait.

«Les mondes sont entrés en collision! Pour la première fois dans l’histoire de Call of Duty, la saison 1 apporte une progression de joueur universelle et synchronisée qui fonctionne entre Black Ops Cold War, Modern Warfare et Warzone!

«La progression de Black Ops Cold War s’appuie sur un chemin familier et similaire vers Modern Warfare tout en intégrant un système Prestige innovant, vous offrant plus de défis et du contenu à gagner.»

En plus de cela, le système de prestige tel que précédemment divulgué est maintenant une réalité.

«Votre progression d’officier saisonnier est maintenant connue sous le nom de niveaux de saison, qui intègre un système de niveau de prestige saisonnier. Ceux-ci sont entièrement synchronisés entre tous trois jeux. »

Les rangs de progression seront toutefois réinitialisés avec le début de la saison 1 de Cold War. Cela réinitialisera simplement les «grades militaires». Toutes les récompenses gagnées précédemment resteront dans l’inventaire.

Pour plus d’informations sur la progression à travers les générations, cliquez ici. Surveillez cet espace pour plus de nouvelles sur Call of Duty.

Partager : Tweet