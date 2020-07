Call of Duty: Warzone et Modern Warfare offrent un double XP pour le dernier week-end de la saison 4

in

Image via Activision

Le dernier week-end de la saison quatre arrive Call of Duty: Warzone et Modern Warfare, et Quartier de l’infini est en train de basculer le commutateur sur «Triple Feed Double XP» ce week-end à venir, a annoncé aujourd’hui Activision.

À partir du 31 juillet et se terminant le 3 août, le double XP, le double XP d’arme et la progression du double passe de combat seront en direct, donnant La morue les joueurs du monde entier ont une grande chance de terminer la passe de cette saison et de classer les armes en cours de route.

Juggernaut Royale met en évidence la mise à jour de la playlist de cette semaine. Le mode bascule Warzone sur sa tête avec un costume de Juggernaut qui apparaît au hasard sur la carte et peut être vu sur la carte par tout le monde.

Le premier joueur à réclamer la combinaison l’enfilera, ajoutant un tas de santé et d’armure, ainsi qu’un pistolet Gatling. Les escouades devront faire équipe pour vaincre le grand garçon avant de pouvoir faire des ravages sur la carte.

Pour maximiser le massacre en double XP, Shoot House 24/7 et Shipment 24/7 seront actifs pour le week-end. Deathmatch Domination et Drop Zone seront également en direct.

Call of Duty’s La nouvelle saison est prévue pour le mercredi 5 août prochain.

