Call of Duty Warzone: Comment dominer avec le meilleur équipement pour M13

Call of Duty Warzone a été l’un des titres Battle Royale les plus réussis ces derniers temps. Si l’on ne compte pas l’infection de hacker dans le jeu et l’introduction occasionnelle d’armes cassées, le jeu a beaucoup contribué à l’ensemble du genre. La saison actuelle du jeu n’a été qu’un succès majeur pour le moment et a introduit des tonnes de bonnes armes dans le jeu.

La méta de gameplay de Warzone est généralement dominée par une seule arme. À un moment donné, c’était le Grau. Actuellement, le fusil à verrou Kilo domine la méta. Cependant, il semble qu’un concurrent sérieux ait émergé pour défier Kilo.

Tirez le meilleur parti du M13 avec ce chargement dans Call of Duty Warzone

Activision a ajouté le fusil d’assaut M13 dans la saison en cours du jeu, et celui-ci a déjà gagné les cœurs avec ses commandes fluides. Le M13 AR n’a pratiquement aucun recul et pourtant une cadence de tir assez élevée, ce qui en fait l’une des armes les plus stables de Warzone.

Cependant, le seul compromis de cette arme est son nombre de dégâts. À courte portée, les joueurs ne devraient pas avoir grand-chose à se plaindre. Mais dans les fusillades à moyenne et longue portée, ils devront être un peu persistants avec cette arme.

Les joueurs peuvent cependant en tirer le meilleur parti en utilisant des chargements spécifiques. Voici la configuration de chargement qui a fonctionné le mieux sur le M13 jusqu’à présent:

Suppresseur monolithique: Celui-ci est un choix évident, vraiment. Il vous donne l’avantage en augmentant les dégâts à distance et en vous gardant hors du radar.

Celui-ci est un choix évident, vraiment. Il vous donne l’avantage en augmentant les dégâts à distance et en vous gardant hors du radar. Canon Tempus Marksman: Avec un AR qui fournit un recul négligeable et une cadence de tir élevée, le canon de tireur d’élite tempus est à nouveau un choix évident. Cela augmentera la vitesse de la balle et la portée des dégâts, tout en réduisant davantage le recul.

Avec un AR qui fournit un recul négligeable et une cadence de tir élevée, le canon de tireur d’élite tempus est à nouveau un choix évident. Cela augmentera la vitesse de la balle et la portée des dégâts, tout en réduisant davantage le recul. Barre inférieure Commando Forefrip: Celui-ci renforcera davantage votre stabilité de visée et réduira le recul.

Celui-ci renforcera davantage votre stabilité de visée et réduira le recul. Chargeur 60 coups: Bien sûr, nous aurons besoin de plus de capacité de munitions pour compenser le moins de dégâts qu’il inflige.

Bien sûr, nous aurons besoin de plus de capacité de munitions pour compenser le moins de dégâts qu’il inflige. Viseur Corp Combat Holo: Le choix d’un viseur holographique est utile car il vous permet de vous battre rapidement dans presque toutes les gammes. Maintenant, si vous êtes sûr de choisir des combats à longue portée, vous pouvez choisir l’optique VLK 3.0x.

Associer le M13 à une arme à courte portée avec laquelle vous êtes à l’aise sera un bon choix. Quelle est votre charge préférée pour cette bête?

