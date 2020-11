Call of Duty Warzone a encore une fois un problème révolutionnaire

En mars 2020, Activision a sorti son propre jeu de bataille royale dans le cadre de Call of Duty Modern Warfare. Malgré sa concurrence avec de grands noms comme Fortnite et Apex Legends, Call of Duty Warzone a été un énorme succès. Cependant, certains bugs et problèmes ont hanté les joueurs et les développeurs à plusieurs reprises.

La chaîne YouTube DefendTheHouse brise les mythes du jeu depuis longtemps. Dans une vidéo récente, les hôtes ont finalement dépassé le tunnel de métro dans CoD: Warzone:

Quel est le problème du tunnel de métro dans Call of Duty Warzone?

Joe et Jamison de DefendTheHouse sont tombés sur un tweet intéressant de @ImNeverCreative qui disait: «Si vous entrez dans les systèmes de métro de Verdansk dans le grondement de Warzone, vous pouvez franchir le brouillard et le mur géant et sortir des limites.

Les YouTubers l’ont essayé plusieurs fois et ont échoué jusqu’à leur dernière tentative. Dans la région Est de la promenade Barakett de la carte de Verdansk, ils ont finalement dépassé les lignes de métro et sont entrés au bout de la carte. C’est un monde ouvert où ils pourraient errer sans fin.

Comment ce pépin brise-t-il le jeu?

À première vue, il semble que le pépin du tunnel de métro ne donne pas un avantage injuste à quiconque le découvre. Cependant, Joe et Jamison ont découvert qu’ils pouvaient tirer sur des gens de ce monde ouvert.

En conséquence, de nombreux autres joueurs essaient également ce bogue et obtiennent des éliminations faciles dans la région. Pour équilibrer cela, l’endroit a des murs invisibles et les joueurs y restent coincés et le gaz les tue, finalement. Mais, en attendant, ils peuvent ruiner l’expérience de plusieurs autres joueurs.

Ce n’est pas la première fois que la communauté explore un tel problème dans Call of Duty Warzone. Au cours du mois précédent, de nombreux joueurs ont abusé d’un problème de stims infini, ce qui a rendu le jeu injouable. Le dernier bug du tunnel de métro, s’il est exploité, pourrait provoquer une situation similaire pour les développeurs.

Call of Duty Warzone est certainement l’un des meilleurs jeux de bataille royale, cependant, de tels problèmes et bugs pourraient affecter considérablement la croissance du jeu. Les joueurs espèrent que les développeurs prendront des mesures rapides pour éviter de tels bugs et pirates informatiques.

