Call Of Duty -Warzone : 5 choses à savoir sur le titre

Call of Duty : Warzone est un vrai succès . Avec des millions de joueurs dans le monde entier, COD a touché le jackpot avec sa dernière machine à faire tourner l’argent.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Non seulement cela a l’avantage d’avoir le nom de COD derrière lui, mais – honnêtement – Warzone est vraiment amusant à jouer. C’est un grand plaisir de jouer seul ou en équipe avec ses amis pour un peu de pillage, et il offre quelques bonnes surprises par rapport à la formule traditionnelle de la COD pour garder les choses fraîches.

La façon dont les contrats s’intègrent parfaitement à l’expérience et sont assortis d’une série d’avantages est une excellente tournure, et change la façon dont vous jouez le jeu. Il offre le même jeu d’armes serré et le même armement satisfaisant et percutant que l’on attend d’un Call of Duty, et c’est tout simplement un excellent package dans l’ensemble.

Cela dit, Warzone n’est en aucun cas parfait. Il y a encore de nombreux problèmes qui peuvent affecter votre gameplay, allant de pépins bizarres à des équilibres injustes qui peuvent rapidement transformer le jeu en une expérience frustrante.

Bien que des millions de personnes s’amusent beaucoup avec Warzone, certains problèmes doivent être réglés. Prenez note, Infinity Ward : voici ce que vous devez régler avec Call of Duty : Warzone.

Une installation massive

Que se passe-t-il sur Terre avec l’ampleur de Call of Duty : Modern Warfare et ses composantes individuelles, comme Warzone ?

Au moment où nous écrivons ces lignes, si vous avez installé le multijoueur de Warzone et Modern Warfare, il occupe plus de 200 Go sur votre console ou PC. C’est une grande partie de votre espace pour d’autres jeux, en particulier lorsque la taille des jeux installés devient de plus en plus grande. Si vous êtes sur une OG PS4 ou une Xbox One avec un disque dur de 500 Go, attendez-vous à déplacer constamment les choses pour vous adapter à Warzone et au contenu associé de Modern Warfare !

Pire encore, la fréquence alarmante de ces patchs massifs est en train de se produire. La saison 4, qui est en ligne depuis quelques semaines, a fait l’objet d’une mise à jour massive pour arriver à la saison 4, puis d’un autre patch de 30 Go pour la saison 4 rechargée tout récemment.

La raison exacte de la taille énorme des fichiers n’a jamais été entièrement révélée, si ce n’est que les développeurs ont déclaré qu’il y avait une « tonne de contenu ». Il est largement admis que les ressources audio utilisées par Modern Warfare sont de très haute qualité et prennent énormément d’espace, bien que cela n’ait jamais été confirmé.

Un disque dur externe semble de plus en plus indispensable si vous voulez continuer à jouer à Warzone et à tout autre jeu.