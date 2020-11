Call of Duty se prépare à intégrer Black Ops Cold War avec Modern Warfare et Warzone

Cette année et la dernière ont été très chargées pour Activision. L’éditeur a sorti trois titres Call of Duty au cours de la période. Le studio de développement Infinity Ward a sorti Modern Warfare l’année dernière et y a ajouté un jeu de bataille royale appelé Warzone, plus tôt cette année.

Activision a confié la responsabilité de développer son dernier ajout à la franchise à Treyarch Studios. Treyarch a déjà travaillé sur les titres Black Ops. Naturellement, leur dernier projet est également un suivi de Black Ops. Il y a des mois, Activision avait annoncé la sortie d’un autre titre de Black Ops appelé « Cold War » plus tard cette année.

Le lancement de Black Ops Cold War est prévu pour le 13 novembre. Treyarch et Activision ont déjà donné aux fans de multiples opportunités de jouer au jeu avant son lancement. Les développeurs ont même publié une version alpha et bêta exclusive pour les joueurs PS4. De plus, ils ont également lancé une version bêta crossplay pour les joueurs Xbox et PC ainsi que les joueurs PS4.

Après avoir examiné les commentaires des joueurs de toutes les versions de test, les développeurs ont décidé qu’ils souhaitaient uniformiser la mécanique des armes dans les trois jeux Call of Duty sortis depuis l’année dernière. Non seulement ceux-ci, mais ils prévoient également d’intégrer le titre 2021 CoD dans ce plan également.

Raven Software travaille pour intégrer les jeux Call of Duty

Tom Henderson, PDG de la plate-forme en ligne Viral Junkie, a récemment tweeté sur une information intéressante liée aux jeux Call of Duty récents et à venir.

Raven Software travaillera en étroite collaboration avec Infinity Ward et Treyarch pour l’intégration #BlackOpsCpldWar. Essentiellement, les armes BOCW seront complètement rééquilibrées pour correspondre aux armes actuelles de Modern Warfare dans Warzone. Les armes BOCW n’auront pas un TTK plus long que celles de Modern Warfare. – Tom Henderson (@_TomHenderson_) 1 novembre 2020

Selon Tom, Raven Software, un studio qui fait partie d’Activision, travaille en étroite collaboration avec Treyarch et Infinity Ward. Le but du projet est d’intégrer les armes dans tous les jeux.

« Essentiellement, les armes BOCW seront complètement rééquilibrées pour correspondre aux armes actuelles de Modern Warfare dans Warzone. Les armes BOCW n’auront pas un TTK plus long que celles de Modern Warfare. »

L’idée est d’avoir plus de 100 armes différentes dans Warzone qui seront intégrées à Cold War ainsi que le titre Call of Duty qui sortira en 2021. C’est une étape positive d’Activision, car un mécanisme d’arme similaire facilitera la tâche des joueurs. pour basculer entre les jeux.

Il sera intéressant de voir si les développeurs ne gardent que l’uniformité dans la mécanique des armes ou la mécanique du jeu dans son ensemble. Cependant, indépendamment de cela, les joueurs vont certainement bénéficier de cette décision.

