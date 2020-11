Call of Duty Pro appelle les développeurs pour leur plus grand échec dans la guerre moderne

Les développeurs de jeux FPS adorent jouer avec les armes et changer les métas. Souvent, ces changements tournent mal et certaines armes finissent par être plus puissantes que prévu. D’un autre côté, certains changements rendent les armes inutiles. La franchise populaire Call of Duty est souvent confrontée à un dilemme similaire.

Les joueurs ne se préoccupent généralement pas des armes les plus faibles. Ce sont les métas puissantes qui les inquiètent. De plus, l’effet de ces armes est particulièrement désastreux pour les joueurs compétitifs. Les équipes exploitent souvent ces armes puissantes au lieu d’utiliser leurs compétences. Les contrer devient difficile pour ceux qui veulent comparer leurs compétences.

Les joueurs de Call of Duty: Modern Warfare se sont retrouvés dans une situation similaire avec l’un des fusils de chasse du jeu. L’arme est tellement déséquilibrée que les joueurs demandent à Infinity Ward de le nerf depuis longtemps maintenant.

Le fusil de chasse Call of Duty: Modern Warfare 725 a besoin d’un sixième nerf

Call of Duty pro Marksman, de Counter Logic Gaming, a rejoint la liste des personnes frustrées par le fusil de chasse 725 dans Modern Warfare. L’arme est la plus puissante des modes multijoueurs depuis un an maintenant.

Marksman a récemment tweeté sur les efforts d’Infinity Ward pour nerfer le 725. Il a mentionné comment les développeurs ont déjà essayé et échoué à nerf l’arme 5 fois. Hélas, l’arme reste déséquilibrée comme toujours.

J’adore le fait que le 725 ait été nerf 5 fois et qu’il reste le meilleur fusil de chasse de SnD. Je ne pense pas qu’il y ait eu un échec plus important dans l’histoire de CoD pour équilibrer une arme. – CLG Marksman (@Marksman) 1 novembre 2020

Les mots exacts de Marksman sur la question étaient: « Je ne pense pas qu’il y ait eu un échec plus important dans l’histoire de CoD pour équilibrer une arme. Il n’y a pas de meilleure façon de décrire la situation.

Les gens ont essayé d’identifier les raisons qui rendent l’arme si puissante. Certains pensent que c’est le canon scié qui offre une mobilité supplémentaire au pistolet ainsi que sa capacité à tuer des ennemis en un seul coup, ce qui le rend si puissant.

Beaucoup de joueurs occasionnels pensent qu’il est facile de contrer le 725. Cependant, les joueurs professionnels savent que s’il est utilisé correctement, il est pratiquement impossible de gagner des fusillades contre lui.

Par conséquent, les pros plus que quiconque espèrent qu’Infinity Ward pourra obtenir le bon nerf la sixième fois. Il sera absolument nécessaire de garder à l’esprit tous les autres tournois compétitifs Call of Duty.

Partager : Tweet