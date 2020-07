Call of Duty Modern Warfare & Warzone – Saison 5 Termin & Détails

Activision et Infinity Ward ont les premiers détails de la saison 5 dans Call of Duty Modern Warfare et Warzone confirmé, qui commence en août.

Une nouvelle bande-annonce aujourd’hui indique également certains changements apportés aux cartes, ainsi que de nouvelles opérations pour la saison, notamment la Shadow Company, une coporation militaire privée. Il est également indiqué que les portes du stade de football s’ouvriront enfin et que vous pourrez entrer à l’intérieur. Le bunker, dans lequel une bombe atomique serait stockée, est particulièrement mystérieux. Des détails plus précis suivront sûrement dans les prochains jours.

En plus de la Shadow Company:

«The Shadow Company est un PMC d’élite et opère en dehors des limites de l’armistice d’origine. La Compagnie de l’Ombre a été forgée à partir des incendies des combats entre la Coalition et l’Allégeance – une faction sans compromis prête à porter la guerre directement à M. Z et Verdansk et à faire face directement aux menaces terroristes. Tous les experts dans leur domaine ayant une expérience militaire formelle sont prêts à changer l’expérience actuelle de Verdansk. «

De plus amples détails peuvent également être trouvés sur le blog officiel d’Activision.

Die Saison 5 dans Call of Duty Modern Warfare et Warzone commence le 5 août 2020.