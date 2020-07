Call of Duty: Modern Warfare & Warzone – Infinity Ward Warnt Cheater & Unfaires Verhalten

Le développeur Infinity Ward vous rappelle une fois de plus que le Appel du devoir-Appelle la communauté à se comporter équitablement les uns avec les autres et les tricheurs & Co. ne sont pas tolérés.

Par conséquent, il existe quelques règles de conduite actuelles qui indiquent que toutes les tentatives de manipulation seront immédiatement interdites, y compris les outils tiers, les hacks de sauvegarde et plus encore. En gros toutes les interventions dans le système qui vous donnent un avantage, qui s’adresse particulièrement aux joueurs PC. Vous pouvez voir la déclaration complète ci-dessous:

Bien sûr, les joueurs sur console ont un peu plus de mal à effectuer de telles interventions, même si cela ne semble pas totalement impossible. Mais surtout, le comportement dans le jeu s’applique, qui est soumis à des règles claires. Si vous ne respectez pas cette règle, vous risquez de bloquer définitivement votre compte.

La triche a toujours été un gros problème Appel du devoir et devient violent de Appel du devoirCommunauté discutée. Les aimbots, les wallhacks et bien d’autres méthodes sont généralement difficiles à contenir et encore plus difficiles à éliminer. Activision et Infinity Ward ont déjà mis en œuvre des vagues de sorts massives, mais certains ne montrent toujours pas beaucoup de perspicacité. À cet égard, la communauté elle-même est tenue d’identifier et de signaler les tricheurs.