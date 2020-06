Call of Duty Modern Warfare et Warzone : Ce que l’on sait sur la date de sortie

Les fans de la franchise Call of Duty Warzone et Modern Warfare devront encore patienter un peu. La date de sortie de la saison 4 n’est pas encore fixée. La rumeur lancée par TheMW2Ghost sur une probable sortie officielle dans la nuit du 9 juin, a été vite démentie par les producteurs.

Pour cause d’activisme, Infinity Ward et Activision ont décidé de reporter la compétition de ce weekend de la Call of Duty League. En effet, le mouvement BlackLivesMatter a aussi atteint le monde du jeu virtuel. La preuve en est que les créateurs du célèbre jeu ont renforcé les bans contre les joueurs balançant des propos haineux ou racistes.

Aussi, la rumeur qui a enflammé Twitter lancée par TheMW2Ghost et qui suggérait une sortie officielle le mercredi 10 juin à 6h00 UTC, soit à 8h00 du matin, heure de Paris, et la veille pour certaines régions, a été vite démentie par la production.

Season 4 of #ModernWarfare may be coming next Wednesday, at 6am UTC — as discovered in a datamined file which I have posted in the discord if you want to see. https://t.co/dknvhEDMvb

— MW2 OG (@TheMW2Ghost) June 6, 2020